Galā koncerts “International Opera Stars” Dzintaru koncertzālē

Šā gada 29. jūnijā uz koncertzāles skatuves mēs redzēsim septiņus jaunus solistus, kuri ir Lihtenšteinas labdarības fonda “SIAA foundation” stipendiāti. Viņi priecēs klausītājus, izpildot populārāko operas klasiku – slavenas ārijas un В. А. Mocarta, B. Bellīni, D. Rosīni, Ž. Bizē, Ģ. Doniceti, Dž. Pučīni, J. Štrausa un citu pasaules operas klasiķu skaņdarbus. Tie ir Romanas Kudriašovas (baritons, Lietuva), Inma Hidalgo (soprāns, Spānija), David Jagodic (tenors, Slovēnija), Cassandra Wyss (soprāns, Lihtenšteina), Sreten Manojlovic (bassbaritons, Serbija), Valerio Borgioni (tenors, Itālija) un Eglė Wyss (Sidlauskaite) (mecosoprāns, Lietuva).

Labdarības fonda nosaukums “Sic itur ad astra (SIAA) foundation” (“Tā mēs ejam uz zvaigznēm”) perfekti atbilst arī tā misijai – virzīt un popularizēt jaunos operdziedātājus, nodrošinot visa veida atbalstu profesionālajā mūzikālajā attīstībā.

Jaunajiem operdziedātājiem, kuri ir pārliecinoši un apņēmīgi noskaņoti virzīties pa operas karjeras kāpnēm, labdarības fonds “SIAA foundation” palīdz organizēt koncertus ar pasaulslavenu diriģentu un simfonisko orķestru piedalīšanos populārākajās koncertzālēs visā pasaulē. Tā, piemēram, stipendiātu koncerti un uzstāšanās notikušas Milānas Lielajā Verdi zālē (2022), Waidhofen an der Thaya Stadtsaal Austrijā (2021) un Malagas Teatro Cervantes (2022). 2022. gadā Korejā, Seongnamas mākslas centrā, bija stipendiātu galā koncerts diriģenta Daniela Agimana vadībā. Daudzi labdarības fonda stipendiāti arī šodien turpina priecēt skatītājus, uzstājoties uz pasaules vadošajām operas skatuvēm. Tā, piemēram, mecosoprāns Egle Wyss pagājušajā gadā izpildīja Venēras lomu Riharda Vāgnera operā “Tanheizers” Tokijas Jaunajā Nacionālajā teātrī.

Jaunie mākslinieki ir interesanti, daudzsološi un vienlaikus arī profesionāļi, kas sniedz koncertus slavenākajos operteātros visā pasaulē. Starp koncerta dalībniekiem ir tādu pazīstamu konkursu kā Plasido Domingo “Operālija”, BBC “Kardifa balss” laureāti. Galā koncerta mākslinieki pārstāv dažādus Eiropas operteātrus.

Operas un simfoniskās mūzikas cienītājiem šā koncerta apmeklējums sniegs lielu gandarījumu. Biļetes ir pieejamas šeit.

Projekta ietvaros paredzēta preses konference ar fonda vadītāju, būs iespēja iepazīstināt mūsu jaunos operdziedātājus ar fonda darbu, un, iespējams, fonds kādu izvēlēsies par savu stipendiātu.

Raksts tapis sadarbība ar Batijas koncertu aģentūru

Koncerta dalībnieki:

Inma Hidalgo

Inma ir dzimusi Barselonā. Savu muzikālo un teatrālo apmācību sākusi teātrī Fundació del Teatre Principal de Palma kā Cor Juvenil un l’Aula Teatral dalībniece. Līdz 2016. gadam savu dalību turpinājusi kā Cor Titular dalībniece, sadarbojoties dažādās Operas un Sarsuēlas sezonās.

Viņa ir ieguvusi mūzikas pedagoga diplomu UIB, studējusi Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma pie profesores Joana Llabrés, iegūstot “End of Grade Award in Singing” balvu, kā arī padziļināti studējusi dziedāšanas mākslu Conservatori Superior de les Illes Balears pie profesora Josep Miquel Ribot.

Viņa ir izpildījusi komponista Pàl Esterhazy skaņdarbu “Harmonia Caelestis”, J. Rutter “Magnificat” un J. Rheinberger “Vom Goldenen Horn”. Atveidojusi Peidžas lomu Dž. Verdi operā “Rigoletto”, Rositu F. M. Torrobas operā “Luisa Fernanda”, Enkarnu R. Čapi operā “La Revoltosa”, Irēnu A. Vivesa sarsuēlā "Dona Francisquita", Pirmo lēdiju V. A. Mocarta operā "Die Zauberflote" Martin Fischer-Dieskau un Francisco López vadībā, Rovanu B. Britena operā “El petit escuraxemeneies”, Annu Dž. Verdi operā “Nabuko” diriģenta Oliver Diaz vadībā, kā arī Klotildi V. Bellīni operā “Norma” diriģenta Andrés Salado vadībā.

Kā soliste līdzdarbojusies Festival Música Mallorca, izpildot Bēthovena "Choral Fantasy" Teatro Pricipal de Palma , Brandenburgas teātrī un Berlīnes Filharmonijā, kā arī fragmentus no Bizē operas “Carmen” koncertversijas Ausburgas teātrī Mersedesas lomā virsdiriģenta Heia Domonkosa vadībā.

2018. gadā Mēdes Concurso Teatro Besostri teātrī viņai tika piešķirta Virspriesterienes (Sacerdotessa) loma Dž. Verdi operā “Aida”, uzstājoties Mēdē un Milānā.

Cassandra Wyss

Cassandra Wyss ir soprāns no Lihtenšteinas.

Jaunā mūziķe drosmīgi spējusi sevi parādīt gan kā operdziedātāja, gan koncertpianiste.

Viņa piedalījusies neskaitāmos starptautiskos koncertos. Tā, piemēram, jau trīs reizes kāpusi uz Berlīnes Filharmonijas skatuves, tostarp izpildot arī Rahmaņinova 2. klavierkoncertu.

Koncertējusi Vīnes Mozartsaal Konzerthaus, Seongnam Mākslas centrā Seulā, P. Čaikovska koncertzāles Lielajā zālē Maskavā, Casa da Musica Porto, Sanktpēterburgas Filharmonijā, Vircburgas rezidences Kaisersaal, Latvijas Nacionālajā operā, Augsburgā, Palma de Maljorkā, Malagā, Kadisā, Minskā un Brandenburgā.

Kasandrai ir bijis gods un gandarījums uzstāties kopā ar tādiem brīnišķīgiem māksliniekiem kā Daniele Agiman, Lior Shambadal, José Mariá Moreno, Viktor Ploskina, Mārtiņš Ozoliņš, Fabio Mastrangelo, Alexander Prior, KS Francisco Araiza, Stella Grigorian, Jean Lemaire, Howard Griffith un daudziem citiem.

Viņu apmāca mecosoprāns Egle Sidlauskaite, tāpat viņa sadarbojas arī ar pianisti Yu Chen.

Eglė Wyss (Sidlauskaite)

Lietuviešu mecosoprāns Eglė Wyss ir saņēmusi atzinību par piesātinātu un dramatisku Mocarta, Doniceti, Bellīni, Verdi, Vāgnera, Čaikovska un Štrausa repertuāru izpildījumu. Atveidojusi Venēras lomu operā "Tannhauser" Tokijas Jaunajā Nacionālajā teātrī, Žannu d’Arku operā "The Maid of Orleans" Erfurtes festivālā "Domstufen-Festspiele", Romeo lomu operā “I Capuleti ed i Montecchi” Lietuvas Nacionālajā operas un baleta teātrī Viļņā un Eboli lomu operā “’Don Carlos” Lietuvas Nacionālajā operā, Latvijas Nacionālajā operā Rīgā un Igaunijas Nacionālajā operā Tallinā. Eglei gaidāma debija operā "Die Walkure" Milānas Teatro alla Scala.

Māksliniece atveidojusi jau pieminēto Orleānas kalpones lomu Erfurtes festivālā “Domstufen-Festspiele” Vācijā; Fenenas lomu Freiburgas teātrī operā “Nabucco” un Trešo dāmu "Die Zauberflote", kā arī Ziedu meiteni operā "Parsifal" un Sonyetku operā "Lady Macbeth of Mtsensk" Kaseles Staatstheater Kassel. Viņa interpretējusi Elīnas Garančas Venēras lomu “Osterfestspiele Salzburg” festivālā kopā ar Jonas Kaufmann, kā arī pēdējais, taču ne mazāk svarīgais Jekaterinas Gubanovas izpildījums operā “Don Carlos” Maggio Musicale Fiorentino teātrī diriģenta Zubina Mehta vadībā.

Pēc bakalaura studiju absolvēšanas Lietuvas Teātra un mūzikas akadēmijā Egle uzsāka maģistrantūras studijas mūzikas konservatorijā Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi Milānā. Starptautiskajā dziedāšanas konkursā "Competizione dell opera" ieguvusi īpašo "Deutshe Oper am Rhein" balvu, pirmo vietu starptautiskajā "Giuseppina Cobelli" konkursā Itālijā, pirmo vietu “Premio Capriolo in Franciacorta” konkursā, pirmo vietu starptautiskajā konkursā "Antonina Campi" Polijā, īpašo balvu Kremas pilsētas starptautiskajā “Competizione lirica internazionale Portofino” konkursā, 2013. gadā kļuva par klasiskās mūzikas dziedātāju konkursa "BBC Cardiff Singer of the World" finālisti. Viņa ir saņēmusi “Lietuvas Skatuves zelta krustu” – augstāko apbalvojumu teātra mākslā par Eboli lomu operā “Don Carlos” un Lietuvas Operas balvu kā gada māksliniece 2016. gadā.

Valerio Borgioni

Valerio Borgioni ir dzimis 1997. gadā Romā. Studējis konservatorijā Santa Cecilia Romā tenora Claudio Di Segni vadībā. Viņš ir uzvarējis vairākos starptautiskajos operas konkursos, no kuriem nozīmīgākais ir “AsLiCo” 2020. gadā. Pateicoties šai uzvarai, viņš debitēja Vertera lomā Teatro Sociale Komo. Kopš 2021. gada viņš ir dziedājis nozīmīgos operteātros, tādos kā Teatro Lirico Kaljāri, Sofijas Nacionālajā operā un baletā, Teatro Petruzzelli Bari, Sidnejas operteātrī, ROF Pezāro, kā arī vairākos citos populārākajos teātros. Piedalījies "Amico Fritz", "Lelisir damore", "La donna del lago", "II Viaggio a Reims", "La Fille du regiment", "Werther", "Maria Stuarda", "Boheme", "Traviata" operās. Tās vadījuši tādi izcili diriģenti kā Renato Palumbo, Giampaolo Bisanti, Jordi Bernacer, Frederic Chaslin, Valerio Galli.

David Jagodic

David Jagodic kļūst par vienu no daudzpusīgākajiem un aizraujošākajiem jaunajiem tenoriem. 2015. gadā ar izcilību pabeidzis Vīnes Mūzikas un skatuves mākslas universitātes bakalaura studijas pie prof. Klaudijas Viscas un 2018. gadā maģistrantūru dziedāšanā un oratorijā pie prof. KS Roberta Holla. Viņš debitējis kā operdziedātājs 2012. gada mūzikas un teātra festivālā “Oper Oder Spree” un kopš tā laika ir atveidojis daudzas galvenās lomas Eiropas operteātros, tādas kā Fausts "Faust", Gounod, Don Jose ("Carmen", Bizet) amino ("Die Zauberflote", Mozart), Lensky "Yevgeny Onegin", Tschaikovsky, Fenton "Falstaff", Verdi Don Ottavio "Don Giovanni", Mozart, Ferrando "Cosi fan Tutte," Mozart, Knusperhexe "Hansel und Gretel," Humperdinck, Wusterich "Tulifant", von Eienm un daudzas citas.

Viņš piedalījies koncertos Musikverein koncertzālē, Berlīnes Filharmonijā, Wiener Konzerthaus.

Baltkrievijas Nacionālajā operas un baleta teātrī, izpildot Baha (Johannes Passion, Weihnachtsoratorium, Magnificat), Hendeļa Samson, Messias, Mocarta Requiem, Verdi Requiem, Mendelsona Elias, Lobgesang , Bēthovena 9yh Symphonie koncertuzvedumus. Viņš piedalījies meistarklasēs pie Piotr Beczala, Michael Schade, Irina Gavrilovici. D. Jagodic saņēmis Slovēnijas Kultūras un izglītības ministrijas un Lihtenšteinas fonda “SIAA foundation” stipendiju.

Romanas Kudriašovas

Lietuviešu baritons Romanas Kudriašovas ir uzstājies Dānijas Nacionālajā operā, Bergenas festivālā, Lionas operā, Velsas Nacionālajā operā, Liverpūles Filharmonijas zālē, Viļņas operā, Lietuvas Nacionālajā operā, Maskavas Karaliskajā operā, The Llangollen International Eistedffod festivālā, Abū Dabī festivālā un citos pasākumos. Ilgtermiņa sadarbība Glaindbornas festivālā (Lielbritānijā) ir devusi iespēju R. Kudriašovas uzstāties vairākos festivāla un turnejas iestudējumos, kā arī piedalīties divos DVD ierakstos. R. Kudriašovas ir guvis panākumus, atveidojot tādas lomas kā Silvio."Pagliacci", Schaunard "La Boheme", Yeletsky "Queen of spades", Frederic "Lakme" un citas, kā arī piedaloties baroka repertuārā, kur uzstājies kopā ar “The Sacred in Opera” Berlīnē, Lietuvas baroka operas teātri un Milānas baroka orķestri “Coin du Roi”.

R. Kudriašovas, aktīvi koncertējot, ir sniedzis dziesmu un oratoriju recitālus un koncertus visā Vācijā un Lielbritānijā, Omānas Karaliskajā operā, Turīnas Teatro Vittoria Hamburgas Laeiszhalle, kā arī savā dzimtenē Lietuvā, kur viņš bieži uzstājas Viļņas un Kauņas Nacionālajā filharmonijā, Klaipēdas koncertzālē, kā arī piedalās visos lielākajos festivālos. Nesenā sadarbība, izpildot recitālus, ar pasaulslaveno pianistu Aleksandru Peiliju ir atzinīgi novērtēta kritiķu aprindās.

Romanas Kudriašovas ir studējis dziedāšanu Lietuvā, Vācijā un Lielbritānijā, izgājis praksi Nacionālajā operas studijā Londonā. Tālākizglītošanās ietvaros viņš ir praktizējis Georga Solti Bel Canto akadēmijā un Eiropas Operas centrā.

Sreten Manojlovic

Šā gada oktobrī Amsterdamas Karaliskajā Concertgebouw koncertzālē Sreten izpildīja Polifēma lomu Hendeļa operas "Acis un Galatea" Pjēra Audi iestudējumā un Leonardo Garsijas Alarkona vadībā. Tāpat viņš debitējis arī Figaro lomā Mocarta operā "Le nozze di Figaro" Āhenes teātrī. 2022. gadā izpildījis Eroda lomu Stradellas operā "San Giovanni Battista" Baireitas baroka operas festivālā, basa partiju Hendeļa operā "L'Allegro", il Penseroso ed il Moderato kopā ar Les arts florissants William Christie muzikālajā pavadībā Launadière festivālā, Berlīnes Filharmonijā, Madrides Nacionālajā mūzikas auditorijā un Bārbikana centrā Londonā, Astolfo lomu Vivaldi operā "Orlando Furioso" George Petrou vadībā Klangvokāla mūzikas festivālā Dortmundē, Guiljermo lomu Mocarta operā “Così fan tutte” Vīcovas festivālā, Rambaldo lomu Bonončīni operā "Griselda" Baireitas Baroka operas festivālā Vroclavas koncertzālē.

S. Manojlovic plānotie projekti ir Gelone loma Cesti operā "L'Orontea" Āhenes teātrī, Saimona loma Haidna operā "The Seasons" kopā ar William Christie Parīzes Filharmonijā, Viktorijas zālē Ženēvā, Kazino Bernē un Tonhallē Cīrihē, galvenā loma Porpora operā "II Polifemo" George Petrou vadībā teātrī An der Wien, Concertgebouw koncertzālē Amsterdamā un Vīsbādenes Valsts teātrī, kā arī Eutifronte loma Henneberga operā "Der Stein der Weisen" festivālā Vircburgā.

Raksts tapis sadarbība ar Batijas koncertu aģentūru (https://www.bca.lv/)