Lora Poitrasa. (Foto: AP/Scanpix)

Venēcijas kinofestivāla "Zelta lauvu" saņem dokumentālā filma par ASV opioīdu krīzi

Venēcijas kinofestivāla "Zelta lauva", festivāla galvenā godalga, ceremonijā sestdien piešķirta amerikāņu kinorežisores Loras Poitrasas dokumentālajai filmai par ASV opioīdu krīzi "All the Beauty and the Bloodshed".