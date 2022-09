Kas notiks pēc Elizabetes II nāves? Pastāv detalizēts plāns

Vēl 2021. gada septembrī izdevumam "Politico" izdevās izpētīt slepenus dokumentus un vissīkākajās detaļās atklāt britu varasiestāžu rīcības protokola detaļas karalienes Elizabetes II nāves gadījumā.

Pirmā diena

Karalienes nāves dienā viņas sekretārs veiks vairākus telefona zvanus un paziņos par Elizabetes II aiziešanu mūžībā. Tāpat viņš nosūtīs vairākas e-pasta vēstules dažādām britu varasiestādēm. Iestādes drīkstēs nolaist britu karogus. Varasiestāžu mērķis ir iekļauties 10 minūtēs.

Bekingemas pilij, no savas puses, jāizdod oficiāls paziņojums par karalienes nāvi. Elizabetes II mājaslapā parādīsies melna sēru krāsa un apstiprinājums informācijai par viņas nāvi. Visā valstī izsludinās klusuma brīdi. Karaliskā ģimene paziņos, kad notiks bēres - tās paredzētas 10 dienā pēc monarhes nāves. Svētā Pāvila katedrālē Londonas centrā notiks piemiņas dievkalpojums.

Šajā dienā premjers rīkos tikšanos ar jauno karali — par tādu kļuva princis Čārlzs. Elizabetes II nāves dienu sauks koda vārdā "D" diena (D-Day). Katrai nākamajai dienai piešķirs nosaukumu "D +1", "D +2" un tā tālāk.

Otrā diena

Otrajā dienā pēc Elizabetes II nāves viņas pēcteci pasludinās par jauno karali. Lielbritānijas parlaments sanāks, lai vēstījumu saskaņotu ar līdzjūtību izteikšanu. Bet tas būs vienīgais viņa darbs — visus pārējos uzdevumus parlamentārieši apturēs uz 10 dienām. Šajā dienā pie Ministru kabineta notiks tikšanās ar jauno monarhu.

Trešā diena

Trešajā dienā karalienes līķis tiks nogādāts Bekingemas pilī. Ja karaliene nomirs Skotijas pilī Balmoralā, kas tā arī notika, tiks uzsākta operācija "Unicorn". Saskaņā ar to Elizabetes II mirstīgās atliekas tiks nogādātas Londonā ar karalisko vilcienu, ja vien tas būs iespējams.

Ceturtā diena

Ceturtajā dienā pēc Elizabetes II nāves Vestminsteras hallē (vecākajā saglabājušās Vestminsteras pils daļā) karalim Čārlzam izteiks līdzjūtību sakarā ar viņa mātes nāvi. Otrajā dienas pusē viņu nosūtīs braucienā pa Apvienoto Karalisti, lai valstspiederīgie varētu iepazīties ar jauno monarhu un izteikt viņam līdzjūtību.

Piektā diena

Piektajā dienā pēc Elizabetes II nāves karalis Čārlzs ieradīsies Ziemeļīrijā, kur viņam izteiks līdzjūtību Hilsboro pilī (Ziemeļīrijas lietu valsts sekretāra oficiālā rezidence un monarha un citu karaliskās ģimenes locekļu oficiālā rezidence reģionā). Jaunais karalis apmeklēs arī dievkalpojumu Belfāstas Svētās Annas katedrālē.

Sestā - devītā diena

Sestajā dienā notiks sēru gājiens no Bekingemas pils līdz Vestminsteras pilij. Vestminsteras hallē, ierodoties zārkam ar monarhes līķi, tiks noturēts dievkalpojums. Septītajā dienā notiks bēru procesijas mēģinājums, astotajā princis Čārlzs apmeklēs Velsu, kur viņam izteiks līdzjūtību un viņš apmeklēs dievkalpojumu Liandafas katedrālē Kārdifā. No septītās līdz devītajai dienai kopš karalienes nāves viņas līķis atradīsies Vestminsteras pils zālē. Tas būs atvērts apmeklējumiem 23 stundas diennaktī, lai no Elizabetes II varētu atvadīties maksimālais viņas pavalstnieku skaits.

Desmitā diena

Desmitajā dienā Vestminsteras abatijā tiks rīkotas karalienes bēres. Pusdienlaikā visā valstī izsludinās divas klusuma minūtes. Svinīgais dievkalpojums notiks Svētā Jura kapelā Vindzoras pilī. Karaliene tiks apbedīta karaļa Džordža VI memoriālajā kapelā. Turpat tika apglabāts arī viņas vīrs princis Filips, kurš mira 2021. gada pavasarī.

17 Foto Karaliene Elizabete II atvadās no ilggadējā dzīvesbiedra prinča Filipa +13 Skatīties vairāk

26 Foto Savrupnams Maltā, kur neilgi pēc kāzām dzīvojusi karaliene Elizabete II un princis Filips +22 Skatīties vairāk