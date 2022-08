Pie skatītājiem nonāk pati skaudrākā "Caur ērkšķiem uz..." sezona

Tā solās būt pārdzīvojumiem piepildīta, jo dāmas savu ceļu pretim pārmaiņām sāks no nosacīti zemākā punkta – viņas iejutīsies Olaines cietuma ieslodzīto ādā, kur mācīsies apzināties dzīves skarbāko pusi.

Tālāk viņas dosies uz Bruknu, kuru par mājām izvēlējušies daudzi atkarību mākti ļaudis, lai mācītāja Andreja Mediņa vadībā saskatītu dzīves patieso jēgu. Izgājušas cauri pārbaudījumiem, viņas nonāks greznā savrupmājā Siguldas pusē, kur kopā ar ekspertiem strādās pie nākotnes plānu īstenošanas.

11 sievietes ar apšaubāmu pagātni, kaitīgiem ieradumiem un nākušas no neapskaužamas sociālās vides spers drošus soļus pretim pārmaiņām - šova “Caur ērkšķiem uz…” pati skaudrākā sezona jau no 8. septembra izklaides platformā "Tet TV+", bet no 15. septembra ceturtdienās pulksten 21 televīzijā sievietēm "STV Pirmā!".

“Caur ērkšķiem uz…” piektā sezona ir ļoti emocionāla, dziļi patiesa un dzīvi mainoša. Katra no dalībniecēm ir ar spēcīgu un daudzšķautņainu raksturu, neatlaidības pilna doties šajā piedzīvojumā, lai no dzīves zemākā punkta atspertos un būvētu sevi no jauna. Šajā ceļojumā, kā jau “ērkšķos”, netrūks arī negaidītu notikumu – būs policija, ātrā palīdzība un smiekli, kas mīsies ar asarām, skaudrām atklāsmēm un ļoti godīgām atzīšanām. Netrūks arī strīdu un vilšanās, dzims jaunas draudzības un būs arī patiesas mīlestības stāsts. Turklāt projekts pavisam nejauši savedīs kopā divas radinieces, kuras viena otru bija pazaudējušas vairāku gadu garumā.

“Dzīve bez atbildības pret sevi un citiem var šķist kā brīvība, bet patiesībā tās ir važas, no kurām atbrīvoties spēj tikai neatlaidīgākie. Šļūkt pa vienu un to pašu grāvi ir vieglāk, nekā iemīt jaunu ceļu – un, lai tas izdotos, nepieciešams ne tikai spīts, bet arī apkārtējo atbalsts. Man nav izdevies satikt nevienu sievieti, kura būtu izmainījusi savu likteni vienas dienas laikā, bet zinu vairākas dāmas, kurām tas izdevies ilgtermiņā, dienu pēc dienas sperot pareizos soļus un nepadodoties, kad gaita sapinas. Mēnesis, ko ērkšķu meitenes pavada projektā, ir posms, ko ejam kopā roku rokā, lai tālāk uzticības stafeti līdz ar meiteņu skaudrajiem dzīvesstāstiem, tiesībām uz kļūdām un jaunu sākumu nodotu skatītājiem,” saka “Caur ērkšķiem uz…” producente Aija Strazdiņa-Ratinska.

Arī šogad šovs “Caur ērkšķiem uz…” dalībniecēm sniegs palīdzīgu roku jaunas dzīves sākumam – ar viņām strādās profesionāļi, kuri ar dažādiem uzdevumiem palīdzēs cīnīties ar pagātni – atkarībām, vardarbību, neticību saviem spēkiem – un spēcinās pārmaiņu ceļā. Dalībnieču cīņu ar sevi papildinās arī projekta dāvātās personības izaugsmes nodarbības un meistarklases, kā arī sievišķīgi pārsteigumi pašapziņas celšanai un elpu aizraujošas vizuālās pārvērtības. Bruknas muižā dāmas apgūs sadarbības, līdzāspastāvēšanas un komandas saliedētības iemaņas, un spers arī pirmos soļus pagātnes pieņemšanas un pāridarījumu piedošanas virzienā. Savukārt Latgales pusē, Daugavas krastos, viņas nodosies iekšējās pasaules sakārtošanai, meditācijai, ezotēriskām nodarbēm un sportiskām aktivitātēm. Izbaudījušas izaicinošus pārbaudījumus mežā, bez teltīm vai mājvietas, dalībnieces šova noslēgumā nokļūs greznā privātmājā Siguldā, lai komfortā un harmonijā īstenotu izvirzītos mērķus.

Sociālais TV projekts četru sezonu laikā iemantojis ne tikai plašu fanu loku un rezonansi sabiedrībā, bet arī sniedzis praktisku atbalstu vairāk nekā 40 grūtībās nonākušām sievietēm visā Latvijā, pierādot, ka ar nelielu grūdienu no malas, dzīvesstila maiņu un apņēmību var likt pamatus jaunas dzīves sākumam.