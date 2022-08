MTV balvu par gada labāko videoklipu ieguvusi Teilora Svifta par projektu "All Too Well: The Short Film". (Foto: REUTERS/SCANPIX)

FOTO: MTV mūzikas video balvu ceremonijā triumfē Teilora Svifta

Šā gada MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā, kas svētdien norisinājās Ņuarkā, balvu par gada labāko videoklipu ieguvusi Teilora Svifta par projektu "All Too Well: The Short Film".