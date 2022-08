"Hold Me Closer": Britnija Spīrsa izdod pirmo jauno mūziku kopš 2016. gada

"Hold Me Closer" — duets ar seru Eltonu Džonu, piektdien nokļuva straumēšanas vietnēs, atzīmējot Spīrsas atgriešanos mūzikā pēc sešu gadu pārtraukuma.

"Tas ir diezgan sasodīti forši, ka es dziedu kopā ar vienu no mūsu laika klasiskākajiem vīriešiem," viņa raidorganizācijai "BBC" teica pirms dziesmas izlaišanas.

Spīrsa un sers Eltons dzied unisonā visā celiņa garumā ar atbalss efektiem, tāpēc ir grūti novērtēt, kā Spīrsas balss ir mainījusies gadu laikā.

Dziesmā iekļauti trīs sera Eltona pazīstamie mūzikas hiti - 'Tiny Dancer", "The One" un "Don't Go Breaking My Heart", kas ietērpti vasarīgā klubu ritmā. Izklausās, ka Spīrsas vokāls gadu laikā ir kļuvis nobriedušāks un dziļāks.

Taču Spīrsas fani izsaka teoriju, ka tas ir zvaigznes dabiskais skanējums, un, ka viņas bijušie menedžeri viņu piespieda dziedāt mūziķes tik labi pazīstamajā "mazuļa balsī".

Skaņas izteiksmē 'Hold Me Closer' ir no tā paša "auduma" kā "Cold Heart" ar Dua Lipu, kas seram Eltonam Džonam pagājušajā gadā nodrošināja pasaules hita pozīciju.

Šī formula izrādījās neatvairāma vairākiem radio formātiem un mūzikas straumēšanas vietnēm, tā visnotāļ palīdzēja iepazīstināt jaunāko paaudzi ar sera Eltona hitiem.

Intervijā laikrakstam "The Guardian" sers Eltons Džons sacīja, ka tas bija viņa vīrs Deivids Fērnišs, kurš ierosināja Spīrsu "ielikt" atpakaļ mūzikas apritē.

"Viņa dziedāja fantastiski," sacīja mūziķis.

"Visi teica, ka Britnija vairs nemāk dziedāt. Bet es teicu, ka viņa bija izcila, kad viņa sāka dziedāt. Un es biju tik sajūsmināts par to, ko viņa izdarīja," piebilda sers Eltons Džons.

"Esmu patiesi sajūsmā, ka man bija iespēja strādāt ar Britniju Spīrsu," sacīja zvaigzne. "Viņa patiesi ir ikona, viena no visu laiku lieliskajām popzvaigznēm, un šajā ierakstā viņa izklausās lieliski. Es viņu ļoti mīlu un priecājos par to, ko esam kopā radījuši," priecīgi pavēstīja mūziķis.

Jau ziņots, ka šogad Losandželosas tiesnese Brenda Penija piektdien izbeidza aizbildniecību, kurā popmūzikas zvaigzne Britnija Spīrsa bija atradusies 13 gadus, atdodot viņai kontroli pār savu privāto dzīvi, karjeru un 60 miljonus ASV dolāru vērtu mantu. Dziedātāja jūlijā paziņoja, ka nesniegs koncertus, kamēr viņas dzīve būs tēva kontrolē.