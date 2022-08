Nedēļas jaunumi "Tet+" - skandāls britu gaumē, Ričijs Rū un seriāls "Troņu spēles" faniem

Pūķu deja

"Pūķa nams" ("House of the Dragon") ir priekšvēstnesis kulta seriālam "Troņu spēle" ("Game of Thrones").

"Pūķa nams" balstīts uz Džordža R. R. Mārtina 2018. gada romānu "Uguns un asinis", kura centrā ir Targarienu dzimta. Seriāls risinās 200 gadu pirms "Troņu spēles" notikumiem un vēsta par Vesterosas Targarienu dinastijas namu. Lielākoties tās ir dažādas situācijas un sarežģīto attiecību rezultātā radušies atgadījumi, kas ved uz Targarienu pilsoņu karu, kas pazīstams kā Pūķu deja.

Seriālu skatieties "Tet+ Filmas un seriāli".

Ričija Rū piedzīvojumi

Pie mazajiem TV skatītājiem un Ričija Rū draugiem nonākuši lācēna un viņa draugu piedzīvojumi mežmalas ielokā.

"Ričija Rū pasakas" ir sirsnīgi un pamācoši stāstiņi, ko lasīs Lauris Reiniks, un iemīļotās Ričija Rū dziesmiņas. Tiks atklāts, kā Ričijs Rū tika pie ģitāras, kādu olu uzbūvējis izgudrotājs Kurmis, kādas ķibeles pavasarī piemeklēja dziedošo Vardi un Peles ģimeni utt. Stāstiņi par draudzību, uzticēšanos, drosmi, prieku un mīlestību pret dabu un tiem, kas mums apkārt.

"Ričija Rū pasakas" ir "Tet" veidots oriģinālsaturs, un tās var skatīties "Tet+ Filmas un seriāli" no 25. augusta.

Sekss, narkotikas, hercogs

"Skandāls britu gaumē" ("A Very British Scandal") ir miniseriāls, balstīts uz patiesiem notikumiem.

1963. gadā Ārgilas hercogs iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu, un tas tiek iztirzāts arī plašsaziņas līdzekļos, stāstot par apsūdzībām laulības pārkāpumos, zādzībām, vardarbību, narkotiku lietošanu, viltošanu un kukuļņemšanu.

"Skandālu britu gaumē" skatieties "Tet+ Filmas un seriāli".