FOTO: izskan festivāla "LNSO vasarnīca" otrā diena

Festivāla otrās dienas rīts sākās ar komponistes un mūziķes Laumas Kazakas interaktīvo mūzikas darbnīcu bērniem, kurā varēja dziedāt un spēlēt mūzikas instrumentus, apgūstot jaunus skaņdarbus. Darbnīcā tika izmantota Latvijā radītā mūzikas mācību lietotne Solfeg.io un Laumas oriģināldziesmas bērniem.

Savukārt pēcpusdienā pusaudži tika aicināti uz laikmetīgās dejas izrādi "Tīklā", kura stāsta par diviem jauniešiem, kas neatlaidīgi cenšas iegūt popularitāti sociālajos tīklos. Tā aplūko, cik enerģijas mēs patērējam un kam esam gatavi iet cauri, lai saņemtu pēc iespējas vairāk "patīk" savai bildei vai video. Dažkārt diemžēl pat riskējot ar dzīvību. Izrādi veidojuši horeogrāfe Liene Grava, dramaturgs Artūrs Dīcis, komponists Rihards Zaļupe un māksliniece Līga Zepa. Dejotāji – Alise Bokaldere, Ģirts Bisenieks un Artūrs Nīgalis.

Otrās dienas vakarā koncertzāles Lielajā zālē izskanēja koncerts "LNSO un Prometejs". Tajā īpašu klausītāju mīlestību izpelnījās solists – pianists Andrejs Korobeiņikovs, kuru koncerta beigās skatītāji sveica ar stāvovācijām. Koncertā dzirdējām spriego, aktīvas enerģijas pilno Aleksandra Skrjabina uguns poēmu "Prometejs", kā Skrjabina Piekto klaviersonāti un Valsi op. 38. Tāpat pirmoreiz Latvijā izskanēja Artura Maskata veltījums Andrejam Žagaram – skaņdarbs My River runs to thee. To komponistam pasūtināja divi Andra Nelsona vadīti pasaules mēroga orķestri: Bostonas simfoniskais orķestris un Leipcigas Gewandhaus orķestris. Koncertu dirigēja Andris Poga.

Vakars vainagojās ar festivāla tradicionālo brīvdabas notikumu. Spītējot lietum, festivāla apmeklētājiem bija iespēja baudīt par popmūzikas princi dēvētā Šona Nikolasa Sevidža uzstāšanos. Ventspils koncertā Sevidžs muzicēja kopā ar LNSO stīgu ansambli, pirmoreiz izpildot savas oriģināldziesmas komponista, mūziķa, Grammy balvas ieguvēja Ouena Paleta (Owen Pallett) aranžijās.

Festivālu "LNSO vasarnīca 2022" rīko LNSO un koncertzāle "Latvija". Šogad par festivāla koncertu dalībniekiem rūpējas arī jaunais LNSO sadarbības partneris Audi Latvija. Festivāls tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

LNSO vasarnīca" ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasaras festivāls, kurā vienkopus satiekas akadēmiskās un neakadēmiskās mūzikas stihijas. Festivāla galvenā iecere ir doties prom no galvaspilsētas tuvāk Latvijas reģionālo koncertzāļu klausītājiem. "Vasarnīca" iepriekš skatītājus priecējusi gan Cēsīs, gan Rēzeknē, bet astotajā norises gadā tā atgriežas Ventspilī, kur festivāls norisinājās arī 2020. gadā. "LNSO vasarnīca" ir festivāls ģimenei un draugiem, LNSO patstāvīgajiem klausītājiem un visiem, kas gatavi izbaudīt skaistu, tajā pašā laikā – neparastu un izmeklētu muzikālo programmu.

Šogad festivāls norisināsies līdz 21. augustam, noslēdzoties ar kanādiešu operdīvas Emīlijas D'Andželo un diriģenta Aināra Rubiķa uzstāšanos.