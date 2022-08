Dizainers Džordžo Armani evakuēts no Itālijas salas ugunsgrēka dēļ

Pantelerijas salā, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Sicīlijas, notikuši divi lieli ugunsgrēki, norāda laikraksts “Corriere della Sera”. No bīstamās zonas evakuēti pilsētu iedzīvotāji un tūristi. To skaitā arī pasaulslavenais modes mākslinieks Džordžo Armani un futbolists Marko Tardelli.

Uguns liesmas plosa Pantelerijas salu. (Foto: DAPRESS / SplashNews.com/ Vida Press)

“Divi ugunsgrēki Pantelerijas salā piespieduši iedzīvotājus un tūristus bēgt. Viņu vidū ir daudz VIP personu, to skaitā arī modes dizainers Džordžo Armani. Uguns fronte sākotnēji šķiet neapturama. Dažas mājas ir nodegušas. Vairāki desmiti cilvēku evakuēti,” vēsta laikraksts.

Kopumā evakuēti vairāk nekā 30 cilvēki. Aizdegšanās iemesls netiek precizēts, taču Itālijā valda karsts un sausais laiks, kā dēļ sākas mežu ugunsgrēki. Augusta sākumā tika ziņots, ka meža ugunsgrēki plosa Sicīlijas salā esošās pilsētas Katāniju un Palermo.

Zināms, ka Džordžo Armani, kurš tobrīd savā greznajā villā uzņēma vairākus desmitus cilvēku, sākoties ugunsgrēkam, izmantojis privāto jahtu, lai evakuētu savus viesus un dažus kaimiņus, ziņo Itālijas ugunsdzēsēju brigāde. Pēc tam viesi pārcelti uz citu kuģi un nogādāti drošībā Sicīlijas salā, kas atrodas aptuveni 100 kilometru attālumā.

Armani preses birojs paziņojis, ka modes mākslinieks atgriezīsies salā, tiklīdz ugunsdzēsēji to atļaus.