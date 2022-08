FOTO: atklāj cirka festivālu “Re Rīga!”

“Re Rīga!” šogad notiek 10. reizi, un apaļajai jubilejai par godu izveidota īpaši bagātīga programma, kurā pārstāvēti vairāku Eiropas laikmetīgā cirka festivālu dalībnieki.

Rīgas cirka direktore Māra Pāvula uzsver, ka festivāls ir lieliska iespēja redzēt kā Baltijas, tā Eiropas cirka aktualitātes: “Festivāla Re Rīga! 10. gadu jubileju iezīmē nozīmīgu posmu laikmetīgā cirka attīstībā Latvijā. Festivāls ir kļuvis ne tikai par vietu, kur Rīgas auditorija ikgadu iepazīstas ar dažādām cirka apvienībām un laikmetīgā cirka tendencēm, bet arī par platformu Baltijas mākslinieku jaunradei.”

Festivāla galvenie viesi šogad ir cirka mākslinieku apvienība "Be Flat" (Beļģija). Katrs viņu iestudējums ir tik unikāls, ka māksliniekus mēdz dēvēt par cirka mākslas hameleoniem.

Rīgā "Be Flat" viesosies ar diviem darbiem – ar vietai pielāgoto izrādi “Follow Me”, kuras laikā mākslinieki, izmantojot parkūra paņēmienus, pārvietojas pa pilsētvidi un aicina skatītājus sev sekot, kā arī ar divpusējo izrādi “Double You”, kas apspēlē FOMO (fear of missing out jeb bailes kaut ko palaist garām) sindromu. Izrādē skatītāji tiek sadalīti divās grupās, un katra grupa redz tikai daļu no izrādes kopainas.

Festivālā uzstāsies arī "Tripotes la Compagnie" (Beļģija) ar bezmaksas izrādi “Encore une fois” (“Vēl vienu reizi”) – galda tenisa bumbiņu un gaisa akrobātikas valodā izstāstītu stāstu par tiesībām kļūdīties un mēģināt vēlreiz. Programmā iekļauta arī kontorsioniste (“lokanais cilvēks”) Marina Čerija (Marina Cherry ASV/Zviedrija/Beļģija) ar ķermeniski niansēto izrādi “Only Bones v.1.6”.

Baltiju šajā festivālā pārstāv Taigi cirkas (Lietuva, Latvija) ar izrādi “Up To this Point” un apvienība Kanta Company (Lietuva) ar darbizrādi “107 Ways to Deal with Pressure”.

“Re Rīga!” radošais direktors Mārtiņš Ķibers uzsver, ka šogad festivālā plaši pārstāvēti cirka mākslinieki no Beļģijas: “Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad koncentrējāmies uz Baltijas cirka mākslinieku izrādēm, šoreiz festivāla uzmanības centrā ir mākslinieki ar starptautisku cirka festivālu pieredzi. Rīgas publikai būs iespēja redzēt mākslinieciski augstvērtīgas un skatītāju iemīļotas izrādes, kurās atspoguļojas pasaules skatuves mākslas aktualitātes – pilsētvides apdzīvošanu, dzīvās mūzikas un citu jomu elementu, piemēram, parkūra vai laikmetīgās dejas elementu apvienošanu ar cirku. Visplašāk viesu sarakstā pārstāvētas apvienības no Beļģijas, kur mūsdienu cirks īpaši uzplaucis pēdējās divās desmitgadēs – kā rezultāts plānveidīgam un mērķtiecīgam valsts atbalstam jomas attīstībai.”

Vēl viens Baltijas skatuves mākslai svarīgs notikums – festivāla laikā notiekošās meistarklases, kas rīkotas sadarbībā ar Āgenskalna tirgu un Baltijas mākslinieku tīklu “Grassroot” un kurās cirka un skatuves mākslas profesionāļi varēs paplašināt savu pieredzi attiecībā uz izrāžu veidošanu pilsētvidē. Festivāla izskaņā – svētdien, 21. augustā Āgenskalna tirgū būs visplašākajai publikai būs skatāma šajā meistarklasē tapusī vietai pielāgotā (site-specific) izrāde pilsētvidē.

Pilna programma šeit.