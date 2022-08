Pašmāju influencere Lota Ulmane Dānijā cietusi apšaudes dēļ

Biļetes Lota ar māsu uz Harija Stailza koncertu Dānijā, Kopenhāgenā, iegādājušās “tālajā 2019. gadā”, kolīdz tās nonākušas pārdošanā, kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", tā vietnē "TikTok" stāstījusi Lota.

“Man šķita, ka tas būs labākais ceļojums pasaulē, bet tā nenotika…” Vispirms Covid-19 dēļ koncerts tika pārcelts divas reizes, “bet beidzot – 2022. gada 3. jūlijā – visam bija jānotiek”. “Mūsu lidojums tika paredzēts deviņos no rīta, būtu daudz laika līdz koncertam, jo tas sākās astoņos vakarā. Un tad es saņēmu šādu ziņu… ka lidmašīnas reiss ir atcelts…” Meklējot citus reisus, jau otrs šķērslis ceļā uz koncertu šķitis veiksmīgi pārvarēts: “Atradām vēlāku, kas stundu pirms koncerta ielido Kopenhāgenā. Sapratām, ka, uzreiz noķerot taksi un “maucot”, uz to paspēsim. Tāpēc arī uzreiz saģērbāmies tādā paskatā, kādā ietu uz koncertu,” turpina influencere.

Kad, sēžot taksometrā, jau šķitis, ka sapni par Hariju Stailzu nekas vairs nevar izpostīt, jo viņš ir rokas stiepiena attālumā, Lotai pienākusi ziņa, ka netālu no arēnas "Royal Arena", kurā norisināsies koncerts, šopingcentrā "Field’s", notikusi apšaude.

“Tajā brīdī vēl nebija zināms, cik ir mirušo un cietušo, tik tas, ka tas ir nopietni, ka varbūt tas koncerts nemaz nenotiks,” to, ka pirms mazliet vairāk nekā mēneša atradusies vietā, kuras traģiskie notikumi atbalsojās visā pasaulē, atklāj Lota. “Izdomājām kāpt laukā no taksometra un tālāk uz arēnu iet kājām, jo gribējām tikt skaidrībā, kas notiek. Patiesībā tas [iet kājām] arī bija vienīgais veids, kā jau pēc 18 minūtēm varējām tikt pie arēnas.” Tobrīd vēl nezinot, cik lieli ir traģēdijas apmēri, koncerta apmeklētājas ļāvušās ceļa norādēm iet gar tirdzniecības centru, piedzīvojot notikušā liecinieku emocijas. “Pie arēnas viss bija lielā haosā, vieni teica, ka notiks koncerts, otri – ka ne. Mūs rezultātā iztrieca laukā no tās vietas, kur stāvējām, lai nedrūzmētos. Parunājām ar cilvēkiem, kas bija ieradušies uz koncertu, arī viņi teica, ka ir milzīgā neizpratnē, kā darīt labāk. Negribējās ne pakāst naudu, ne neredzēt koncertu.” Ka sapnis par Stailzu kādu laiku tāds arī paliks, lika saprast drīz tviterī publicēts video, kurā koncerta rīkotāji skaidri un gaiši pateica, ka pasākums tiek atcelts. “Cilvēkiem, kas sēdēja arēnā, kādu laiku, kamēr tiek galā ar situāciju, netika ļauts kustēt laukā no arēnas. Tā bija noteikusi policija.”

Uz viesnīcu meitenes devušās kājām, “jo nekāds transports, ieskaitot metro, nekursēja, milzīgi sastrēgumi, taksometrs, ja arī būtu pieejams, izmaksātu milzīgi dārgi”. Pa ceļam uz viesnīcu, skatoties ziņas telefonā, arī uzzinājušas, kas vispār noticis – ka 22 gadus vecs jaunietis tirdzniecības centrā atklājis uguni, nogalinot trīs un ievainojot daudzus cilvēkus. Krietni pēc pusnakts tviterī ar paziņojumu klajā nāca arī popzvaigzne Stailzs. “Mana sirds, tāpat kā cilvēkiem Kopenhāgenā, ir salauzta. Es apbrīnoju šo pilsētu, cilvēki ir tik jauki un pilni mīlestības. Esmu sagrauts par cietušajiem, viņu ģimenēm – ikvienu, kam sāp. Piedodiet, ka nespējām būt kopā, lūdzu, pieskatiet cits citu.”

“Daļa no šiem cilvēkiem, kuri bija tajā iepirkšanās centrā, kad notika apšaude, tālāk gribēja doties uz Harija Stailza koncertu, un tā apziņa, ka arī tu varēji būt tur tajā laikā un saņemt tāda veida traumu, ko… man liekas, es tiešām nespēju iedomāties… Un paldies Dievam, man tas nav jāiedomājas.”

Noslēgumā Lota saka paldies tiem daudzajiem cilvēkiem, kas instagramā vērsušies pie viņas, lai noskaidrotu, vai viss ir kārtībā. “Šādas situācijas atgādina par to, ka jābūt pateicīgam par katru savu dienu, jo tā var būt pēdējā. Un jāsaka godīgi – ļoti labi, ka tā aviokompānija atcēla to vienu reisu,” veco labo patiesību, ka “viss notiek, kā tam jānotiek”, lai cik sākotnēji tā mums šķistu neērta situācija, secina Lota, novēlot visiem dzīvot mierpilni.