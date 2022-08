Aug kā sēnes pēc lietus jeb Slavenību slavenās atvases

Normālais tīnis

Šķirto aktieru Toma Krūza un Keitijas Holmsas meita Suri tagad ir 16 gadu veca tīne, kura kopš vecāku laulības gala (2012) ir kļuvusi par ņujorkieti un ar mammas gādību, šķiet, dzīvo gana “normālu” jaunietes dzīvi (ja atskaita mācības Manhetenas privātskolā, kas gadā izmaksā 56 000 dolāru).

Suri Krūza šovasar. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

“Viņa ir izaugusi par ļoti spēcīgu personību,” lepojas mamma ar meitiņu, kura vizuāli ir kā pašas spoguļattēls.

Topošie aktieri

Maikls Daglass ar bērniem. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Aktieriem Maiklam Daglasam un Ketrinai Zeta-Džonsai ir divi bērni – meita Kerisa un dēls Dilans.

Ketrīna Zeta-Džonsa ar dēlu Dilanu un meitu Kerisu 2019. gadā. (Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA / Vida Press)

Kā Ketrina atklājusi, viņi, tāpat kā Maikls (kura tēvs ir aktieris Kērks Daglass), vēloties sekot piemēram un savas spējas izmēģināt aktiermākslā: “Mēs ar Maiklu būtu tie vecāki, kas ieteiktu apsvērt citas karjeras iespējas. Taču redzam, cik ļoti viņiem tā interesē un ka viņi arī izprot profesijas blaknes.”

Ābols un ābele

Džeks Nikolsons ar meitu Loreinu un dēlu Reimondu 2003. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Premiere Photo / Vida Press)

Tāpat kā vecāki Džeks Nikolsons un Rebeka Bousāra, arī viņu dēls Reimonds ir aktieris.

Pirmā loma bijusi Ādama Sandlera komēdijā "Rezervisti" (2000), nopietnākās, sākot ar 2018. gadu – seriālā "Mayans M. C.", trillerī "Daudzsološa jauna sieviete" (2020), seriālā "Panika" (2021) un kopā ar Entoniju Hopkinsu "Where Are You" (2021).

Reimonds Nikolsons šogad martā. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Zvaigžņu zvaigznes

Pamela ar dēliem Brendonu Tomasu un Dilanu Džegeru. (Foto: ddp / Vida Press)

Arī aktrises Pamelas Andersones un kādreizējā vīra rokmūziķa Tomija Lī dēliem tīk dzīvot starmešu gaismās. Kā tēvs Tomijs, Dilans ir mūziķis un spēlējis elektroniskās mūzikas grupās "Motel 7" un "Midnight Kids", bet vecākais brālis Brendons ir TV zvaigzne – piedalījies šovā "The Hills: New Beginnings" un 2021. gadā prezentējis kapsulas kolekciju modes zīmolam "Swingers Club".

Dilans Džegers Lī un Brendons Tomass Lī. (Foto: Matt Baron/Shutterstock/ Vida Press)

Lai izaug par pienācīgiem cilvēkiem

Metjū, Sāra Džesika un viņu bērni 2017. gadā. (Foto: ddp/ INSTAR / Vida Press)

Tā kā viņas trīs bērni ir izauguši, Sāra Džesika Pārkere ir secinājusi, ka būt par māti dažkārt esot gan “ļoti sāpīgi”, gan “uzajutrinoši”.

Mariona Loreta Eldvela Broderika, Džeimss Vikijs Broderiks un Tabita Hodža Broderika. (Foto: Ron Adar / M10s / SplashNews.com/ Vida Press)

“Tu esi konstantā stāvoklī – satraukusies par saviem bērniem. Tas ir patiešām interesants dzīvesveids. Viss, ko es daru, – organizēju citu dzīvi, lai viņi nokļūtu te vai tur. Līdz ar to, cerams, viņi izaugs par interesantiem, pienācīgiem cilvēkiem, kuri spēs pasaulei ko sniegt.”

Privileģēta vide

Deniss Kveids ar 8 gadus veco dēlu Džeku (2000). (Foto: Vida Press)

Desmit gadu ilgās laulības laikā (1991–2001) aktieriem Denisam Kveidam un Megai Raijenai pasaulē nāca dēls Džeks.

Džeks Kveids. (Foto: Vanessa Carvalho / Brazil Photo / Vida Press)

Kā vecāki, arī viņš ir aktieris – uz lielajiem ekrāniem debitējis frančīzes filmā "Bada spēles" (2012), Martina Skorsēzes seriālā "Vinyl" (2016) un asa sižeta seriālā "The Boys" (2019): “Man ir paveicies, ka varēju izaugt un pateikt – vēlos kļūt par aktieri. Neuzaugu vidē, kurā apgalvotu, ka tā nav gudrākā izvēle, ka ir nepieciešams kāds rezerves plāns. Jūtos privileģēts, ka tiku atbalstīts.”

Iedzimtība

Pīrss Brosnans ar 5 gadus veco dēlu Parisu Brosnanu (2006). (Foto: ©2006 RAMEY PHOTO (310) 828-3445 / Vida Press)

Tēva aktiera Pīrsa Brosnana izskatu, nešaubīgi, ir pārmantojuši arī viņa dēli Pariss un Dilans. To novērtējusi arī modes industrija, kur puiši strādā par modeļiem. Neraugoties uz izskatu, puiši ir arī izglītoti – Dilanam ir bakalaura grāds Dienvidkarolīnas Kinomākslas Universitātē (2020), bet Pariss studē ŅLoyola Marymont" kino un TV skolā.