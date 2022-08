TIEŠRAIDE: kurš ilgāk noturēs roku uz auto - tiks pie Mercedes!

Šis pasākums būs unikāls, jo kaut kas tāds Latvijā notiks pirmo reizi, baiļu faktora cienīgi uzdevumi dalībniekiem – ledus vannas, čūskas un tarakāni, tā būs iespēja redzēt uz ko Latvijas iedzīvotāji ir gatavi, lai savā īpašumā iegūtu auto.

Idejas autors un viens no pasākuma organizatoriem EDART TV līdzīpašniek, Edgars Aivars, uz portāla Jauns.lv jautājumu ‘kā radās ideja?’ , atbild: “Es pusgadu domāju, ko darīt ar savu auto, nevarēju izlemt pārdot vai izlozēt kādam no saviem Instagram sekotājiem , no auto maz ko saprotu , tāpēc es auto parādīju vairākiem auto nozares pārstāvjiem, kuri auto novērtēja par ļoti zemu cenu. Vislabāko piedāvājumu izteica CarBuy, kā rezultātā izveidojām sadarbību, kuras ietvaros tika izveidots Instagram konkurss, kurā ikvienam cilvēkam bija iespēja #NoķertMersi un nofotogrāfējot vai nofilmējot ievietot savā Instagram kontā’’. Cilvēku atsaucība bijusi ļoti liela, tādēļ arī radusies ideja ar radio Latviešu hiti palīdzību, šo konkursu pārvērst lielā notikumā, izaicinot cilvēkus pēc iespējas ilgāk noturēt roku uz auto, lai to iegūtu savā īpašumā!

Uz doto brīdi ar kampaņas organizatoru aktivitātēm sociālajos tīklos pēc kopējā skatījumu skaita video sižetiem, ir sasniegts vairāk kā 4 milijonus liels skatījumu skaits, kas Latvijas sociālo tīklu tendencēm ir unikāls rādījums. Portālam jauns.lv izdevās noskaidrot, ka gaidāmais pasākums neaprobežojas tikai ar iespēju automašīnu iegūt savā īpašumā kādam no finālistiem, bet līdzās tam darbosies Wondersalās ēdienu un dzērienu bārs, būs piepūšamās atrakcijas bērniem un daudzas citas izklaidējošas aktivitātes klātesošajai publikai. Bez tam 5 dalībniekus finālam, organizatori sola izvēlēties no publikas.

‘’Šī nav tikai Mersedesa ieguves iespēja Latvijas iedzīvotājiem! Tas ir festivāls ar iespējams turmāku ikgadēju šāda veida notikumu Latvijas iedzīvotājiem! Tā ir iespēja Vasaras izskaņā būt lieciniekiem unikālam notikumam. Bez tam visas dienas garumā skanēs Radio Latviešu hiti labākā dziesmu izlase un vakara noslēgumā, DJ UGA ar spilgtākajiem Latviešu estrādes remiksiem, ļaujot apmeklētājiem izkustēties deju ritmos.’’ stāsta pasākuma līdzorganizators, Radio Latviešu hiti zīmola vadītājs, Toms Barons Lūķis!