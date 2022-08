Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris sadarbībā ar Hanzas Peronu iestudē muzikālu izrādi “Lūk, tā!”, veltītu leģendārajam mūziķim Viktoram Cojam

Šogad, kad slavenajam dziedātājam un mūziķim, grupas “Kino” līderim, Viktoram Cojam būtu apritējuši 60 gadi, Čehova teātris sadarbībā ar Hanzas Peronu uzvedīs muzikālu izrādi “Lūk, tā!”, veltītu cilvēkam, kurš kļuvis par vienu no 20. gadsimta leģendām. Pirms dažiem gadiem Romans Smirnovs radošo meklējumu rezultātā ir izveidojis īpašu žanru, kurā izrādes dramaturģiju veido dziesmas, un kopš tā laika jau vairākas reizes sekmīgi iestudējis šīs formas projektus. Tagad tāds unikāls muzikālais vēstījums parādīsies arī Rīgā. Kā noformējumu paredzēts izmantot ar Viktoru Coju saistīto mākslinieku un viņa draugu video materiālu, ko mākslinieciski-tehniski realizēs video projekciju mākslinieks Artis Dzērve, savukārt izrādi gaismas noskaņās ietērps mākslinieks Oskars Pauliņš.

Pazīstamais teātra režisors Romans Smirnovs, kurš Viktoru Coju, viņa ģimeni, draugus un kolēģus dzīvē pazinis personīgi, stāsta: “Man patīk sacerēt izrādi kopā ar aktieriem. Te laikam sakrita mani nodomi ar teātra nodomiem – tajā ziņā, ka es kā reizi esmu pazīstams ar to, ka veidoju muzikālas izrādes un ne vienkārši muzikālas, bet ar to autoru dziesmām, kurus es mīlu un zinu. Man ir diezgan skaidrs priekšstats par to, kam Viktors [Cojs] būtu piekritis, bet kam ne. Tie arī ir ierobežojumi. Tur iekšā ir īstas jūtas, karstas, ļoti patiesas, dažkārt naivas… pat biežāk naivas. Lūk, līdz tam tad arī gribētos aizrakties. Sanāk, ka tagad esmu nodeklarējis mūsu mērķus un uzdevumus. Varbūt tas būs skaisti teikts – esmu centies un centīšos panākt autorisko, personisko materiāla apguvi. Es piedāvāju aktieriem pameklēt sevi, savu attieksmi, savu lasījumu.”

Viktora Coja spilgtais un asais talants uzplauka pagājušā gadsimta 80. gadu “lūzuma laikmetā”. Paustais pretkara noskaņojums, jūtamais indivīda pretspars sistēmai tās dažādajās izpausmēs un formās, dziļi individuālā pārdzīvojumu nokrāsa, spēcīgā un spilgtā lirika, drosmīgie un prātā paliekošie grupai “Kino” raksturīgie muzikālie risinājumi sakrita ar pašu laiku un pārmaiņu garu. Šobrīd Viktora Coja un grupas “Kino” jau tāpat līdz šim daudzu iemīļotās dziesmas no jauna iegūst aktualitāti un kaut kādā ziņā arī otro elpu. Viņi no jauna – par šodienas mums...

Teātra direktore Dana Bjorka par gaidāmo projektu un sadarbību saka: “Dažreiz par dzīves jaušībām un nejaušībām var tikai priecāties. Tas ir pavisam interesants stāsts, kā teātris nonāca līdz idejai iestudēt šādu muzikālo izrādi. Pandēmijas laikā, pusdienojot āra kafejnīcā, pamanīju provokatīvu Coja citātu un reflektēju par to sociālajos tīklos. Manām pārdomām atsaucās Romans Smirnovs. Ideja nosēdās un attīstījās līdz brīdim, kad bija jālūko piemērota vide šādam iestudējumam. Hanzas Perons ar savu dizainu, infrastruktūru un atmosfēru likās īsti cojisks, tāpēc esam ļoti gandarīti par šo sadarbību! Lūk, tā!”

Hanzas Perons: “Mēs esam priecīgi atkal veidot izrādi Hanzas Peronā, īpaši, ja runa ir par Viktoru Coju. Līdz šim starp pandēmijas ierobežojumiem mūsu telpas piepildījuši gan koncerti, gan teātri, taču šis būs apvienojums – muzikāla izrāde ar dziesmām, kuras zina teju visi. Novērtējam sadarbību ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri un prieks, ka šī izrāde notiks pie mums. Gaidām skatītājus uz izrādēm jau pavisam drīz!”

Režisors Romans Smirnovs ir beidzis Novgorodas Teātra augstskolu un Ļeņingradas Valsts Teātra, Mūzikas un Kinematogrāfijas institūtu (profesora Georgija Tovstonogova kurss; dramatiskā teātra režisora-inscenētāja specialitāte). 1988.–1994. gados bija “CBS News Moscow” (Amerikas Savienotās Valstis) korespondents, operators un žurnālists. Vadīja reportāžas no PSRS un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības “karstajiem punktiem”. Sadarbojās ar telekompānijām “RAI” (Itālija), “CNN” (ASV), “NHK” (Japāna), “BBS” (Anglija), “TF–1” (Francija), “ABC” (ASV), “ABC Australia” u.c. No 1998. gada uzved izrādes Sanktpēterburgā. 2001. gadā bija ASV Nacionālās Mākslu akadēmijas starptautiskās “Emmy” balvas žūrijas loceklis.

Plašāka informācija: www.mct.lv.

