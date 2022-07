FOTO: Dailes teātrī ar ovācijām uzņem ukraiņu iestudēto komēdiju

Pagājušajā sezonā Dailes skatītāji jau iepazina šīs komēdijas latviešu versiju “Izrāde, kas saiet sviestā”.

Iestudējuma ukraiņu versija Dailē tapusi kā starptautisks projekts, kas apvieno Dailes teātri, Kijivas Drāmas un komēdijas teātri, kā arī Londonas Vestendas teātra kompāniju “Mischief Theatre”. Izrāde Dailē skatāma divas dienas, vakar un šodien, un cilvēki, kas patvērumu no kara Ukrainā raduši Latvijā, šo izrādi var apmeklēt bez maksas. Pirmizrāde noslēdzās ar stāvovācijām un aizkustinoši sirsnīgām Kijivas teātra trupas uzrunām saviem tautiešiem zālē.

Dailes un Kijivas Drāmas un komēdijas teātra versiju iestudējusi Londonas Vestendas teātra “Mischief” režisore Eimija Mārčanta (Amy Marchant), turklāt “Mischief” iestudējuma tapšanai visu izrādes licenci ukraiņu kolēģiem atvēlēja bez maksas.

Dailes teātra direktors Juris Žagars: “Esam gandarīti, ka šī izrāde tika uzņemta ar stāvovācijām. Esam pateicīgi teātra atbalstītājiem, kuru iesaiste ļāva šo ieceri īstenot un priecājamsies par ukraiņu skatītājiem, kas vakar, skatoties šo komēdiju ukraiņu valodā ar ukraiņu aktieriem, kaut uz brīdi esot jutušies kā mājās dzimtenē.”

Kijivas Drāmas un komēdijas teātra trupai kara apstākļos bija izdevies apvienoties uz viesizrādēm Latvijā, Lietuvā un Vācijā, kur spēlēja izrādi par kara plosīto Ukrainu. Pēc viesizrādēm Kijivas teātra trupa atgriezās Rīgā un strādāja pie “The Play That Goes Wrong”.

Henrija Luisa, Džonatana Seiera un Henrija Šīlda luga 2015. gadā ieguva prestižo Lorensa Olivjē balvu kā labākā jaunā komēdija. “The Play That Goes Wrong” izrādīta jau vairāk nekā 30 pasaules valstīs, tostarp guvusi panākumus Brodvejā. Londonas Vestendā “The Play That Goes Wrong” tiek izrādīta jau septiņus gadus.

Luga stāsta par Kornlijas drāmas pulciņu un viņu iestudējuma “Slepkavība Haveršamas muižā” pirmizrādi, kuras laikā noiet greizi pilnīgi viss – rekvizīti neturas pie sienām, aktieri aizmirst tekstu, pat iebrūk skatuves grīda. Par spīti force majeure apstākļiem drāmas pulciņa entuziasti apņēmušies izrādi nospēlēt līdz galam.

Londonas Vestendas iestudējuma radošā komanda: autori – Henrijs Luiss (Henry Lewis), Džonatans Seiers (Jonathan Sayer), Henrijs Šīlds (Henry Shields), scenogrāfija – Naidžels Huks (Nigel Hook), gaismu mākslinieks – Riks Mauntdžojs (Ric Mountjoy), kostīmu mākslinieks – Roberto Suroče (Roberto Surace), kustības un cīņu māksla – Deivs Hērns (Dave Hearn), komponists – Robs Falkoners (Rob Falconer), režisors – Marks Bels.

“Mischief” izrādes “The Play That Goes Wrong” iestudējumu Vestendā producējis Kenijs Vakss (Kenny Wax) un “Stage Presence”.

Izrāde tiek iestudēta saskaņā ar “Mischief Worldwide Ltd.” licenci.

Šis projekts tapis, pateicoties virknei atbalstītāju – tehnoloģiju uzņēmumam “Tet”, Pīgožņu ģimenei, “SIGNET bank”, pensiju fondam “INDEXO” un “Rimi Latvia”. Tāpat savu atbalstu ukraiņu skatītāju apzināšanā un brīvprātīgo piesaistē sniedza biedrība “Tavi draugi”.

Izrādes ierakstu ukraiņu valodā ar subtitriem latviešu valodā jau drīzumā varēs noskatīties izklaides platformā “Tet+”.