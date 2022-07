Olga Rajecka skolas laikā piedzīvojusi apcelšanu

Par skolas laikā piedzīvoto apcelšanu kanāla 360TV raidījumā “Pasaki to skaļi” piekritusi pastāstīt arī tautā iecienītā dziedātāja Olga Rajecka: “Es diezgan labi mācījos, man bija panākumi sportā, un pats galvenais – jau skolas laikā dziedāju uz skatuves. Tas daudziem kremta, saņēmu arī netaisnīgu kritiku, visādas piezīmītes."

"Īpaši izcēlās kāda meitene, kas dzīvoja man kaimiņos un līdz ar mazliet vairāk zināja par mūsu mājas dzīvi. Piemēram, ka mamma strādā fermā un es reizēm arī eju palīgā. Viņa ienesa skolā to teicienu, apmēram, slaucējas meita, ko tu no sevis esi iedomājusies... Pusaudžu gados tas ļoti sāpēja, bet no otras puses – šīs meitenes izdarības ļoti norūdīja mani, padarīja stiprāku. Bija viens posms, kad tieši viņas dēļ es nolēmu, ka par kaut ko kļūšu, pierādīšu sevi," saka Olga.