Iznākusi jauna humorpilna grāmata "Trīs runči un viņu cilvēks" - par kaķu dzīvi Rīgas daudzdzīvokļu mājā

Viņi mitinās tepat kādā Rīgas daudzdzīvokļu namā un laipni atļauj tur dzīvot arī “savam cilvēkam” – šīs grāmatas autorei. Viņu dienas paiet, nodarbojoties ar to, ko cilvēks diezin kāpēc dēvē par blēņām un pat īstu haosu. Nav laika par to domāt! Ir taču jāčiepj gaļa no iepirkumu maisiņa, jārevidē puķu podi, jāmedī istabā ielidojušie kukaiņi un jāpieskata, lai cilvēks allaž būtu labā formā… Pilnas ķepas darba!

Ādolfa pirmie iespaidi. (Foto: Publicitātes foto)

Apgāds “Zvaigzne ABC” laidis klajā Olitas Tidomanes debijas grāmatu “Trīs runči un viņu cilvēks”. Grāmatu kaķcilvēkiem un ne tikai viņiem. Grāmatu, kas aizsākusies Facebook grupā “Kaķu foto. Stāsti”, ilgu laiku priecējot grupas dalībniekus ar stāstiem par trim kaķiem.

Sākoties Covid-19, autore strādāja attālināti un, situācijas spiesta, pārsvarā dzīvoja mājās, un kaķiem varēja veltīt krietni vairāk laika nekā pirms pandēmijas sākuma. Kopā dzīvošana vainagojās ar kaķu “varas” pārņemšanu, ļaujot saimniecei uzzināt vairāk par to, ar ko kaķi nodarbojas, kad cilvēka nav mājās. Un tā nav tikai bezrūpīga gulēšana, gaidot cilvēku pārnākam mājās no darba. Ierasti cilvēks atnāk mājās un ierauga kaķu sastrādātās nebēdnības, bet tagad viņš var aktīvi piedalīties kaķu nedarbos. Vai audzināšanā. Tā kā autorei radās iespēja ieskatīties kaķu dzīvē no sētas puses, radās ideja šos mīluļu “darbiņus” iemūžināt. Vispirms tikai Facebook grupā. Ar laiku, gūstot dalībnieku atsauksmes, nāca priekšlikums šos stāstus apvienot grāmatā, lai arī plašāks lasītāju loks varētu iepazīties ar kaķu slepeno dzīvi.

Neiespējamā misija dabūt visus kaķus vienā kadrā un, lai visi skatās objektīvā. (Foto: Publicitātes foto)

Trāpīgi un sirsnīga humora pārpilni stāstiņi par pūkaino trijotni lasītājam ļaus piedzīvot smieklu pilnus brīžus, bet bieži liks arī aizdomāties par to, kādu pacietību un rūpes prasa fakts, ka mājās ir mazs, pašapzinīgs un noslēpumains dzīvnieks – kaķis. Grāmata iepriecinās ne tikai kaķu cilvēkus, bet ļaus smaidīt un priecāties jebkuram, kam patīk dzīvnieki. Gan pieaugušajiem, gan bērniem. Šī nav gluži bērnu grāmata. Kā par grāmatu saka rakstniece Maija Pohodņeva: “Šī grāmata ir Latvijā pirmā kaķu dzīves cēloņsakarību hronika un vienlaikus – enciklopēdija. Lieliska dāvana jebkuram kaķcilvēkam, patiesībā viņa kaķim, jo pedagoģiski iedarbosies uz saimnieku.”