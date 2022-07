Atklāts, par ko princis Harijs ir nikns uz tēva sievu Kamillu

Prinča Harija sākotnējie smiekli par pamātes Kornvolas hercogienes Kamilas izteikumu drīz vien pārvērtās niknumā, kad par Kamillas sacīto uzzināja viņa mīļotā sieviete Megana Mārkla - tā apgalvots jaunā biogrāfiskajā grāmatā, kas stāsta par prinča Harija dzīvi.

Grāmatas “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” autors Toms Bouers izteicis minējumu, ka Harijs un Megana, iespējams, pametuši karaļnamu Kamillas dēļ.

Grāmatas fragmentā Bouers stāsta par to, kas noticis starp Hariju un Kamilu kādu laiku pēc tam, kad publiskotas viņa attiecības ar Meganu.

“Tajās nedēļās Harijs tikās ar Čārlzu un Kamilu Klārensa namā. Pēc Harija teiktā saruna mijās starp nopietnu un jokojošu, un skāra trīs tēmas,” grāmatā raksta Bouers.

“Pirmkārt, Harijam tika pateikts, ka Meganai ir jāturpina aktrises karjera.”

“Otrkārt, nevarēja gaidīt, ka Skotlendjards tūlīt pat apmaksās viņa draudzenes 24 stundu aizsardzību.”

“Treškārt, saskaņā ar Harija teikto, kāds spekulējis par to, kā izskatīsies viņa topošais bērns.” Un Kamilla piebildusi: “Vai nebūtu amizanti, ja jūsu bērnam būtu rudi afrikāņu mati?”

Bouers apgalvoja, ka Harijs sākotnēji “pasmējies” par šo komentāru, bet “pēc tam Meganas reakcija uz šo sarunu Harija uzjautrinājumu pārvērtusi niknumā”.

Kamilai pietuvināti avoti nolieguši šos apgalvojumus, nosaucot par “muļķībām”, - tā ziņo izdevums “Mirror”.

Taču Bouers prognozē, ka par iespējamo plaisu starp Hariju un Kamilu tiks sīkāk izstāstīts Harija paša gaidāmajos memuāros.

Turklāt autors Bouers nav vienīgais, kas apgalvo, ka starp Saseksas hercogu un viņa tēva sievu Kamillu pastāv nesaskaņas.

Karaļnama eksperte un autore Ingrīda Sevarda arī apgalvojusi, ka hercogiene Kamillai slikti saprotas ar savu audžudēlu.

Sarunā ar “Daily Mirror” podkāsta “Pod Save the Queen” vadītāju karaļnama biogrāfe sacīja: “Manuprāt, Harijam nav siltu jūtu pret viņu. Ir savi kāpumi un kritumi.”

“Manuprāt, Viljams ir pilnībā pieņēmis Kamillu un novērtējis to, ko ir darījusi tēva labā. Viņš ir Kamillu labi iepazinis, un es domāju, ka Viljamam viņa ļoti, ļoti patīk.”

“Es nedomāju, ka Harijs viņu tur lielā cieņā. Nedomāju, ka šajā dzīves posmā viņš būtu ieinteresēts veidot attiecības ar savu pamāti.”