Sairusa, Adele, Šakira un citas skatuves zvaigznes, kas pēkšņi zaudējušas balsi. Bet viņas ar to pelna milzu naudu...

Nav ļaunuma bez labuma

Mailijai Sairusai 2019. gada nogalē tika diagnosticēts tonsilīts (hronisks kakla mandeļu iekaisums), ko izraisījis pārmērīgs balss saišu noslogojums un kaitīgais ieradums smēķēšana.

Ārstniecības nolūkā veikta balss saišu operācija, kam burtiski sekoja vairāku nedēļu klusēšana un tādējādi izjaukti mūzikas ierakstīšanas un koncertu plāni. “12, 13 gadu vecumā sāku koncertēt. Nevis pati dziedāšana, bet gan adrenalīns ir tas, kas ārkārtīgi ietekmējis balss saites. Pēc uzstāšanās nevar aizmigt, visu nakti esmu augšā un pļāpāju, pļāpāju. Ar gadiem pļāpas nomainīja smēķēšana visas nakts garumā. Operācija bija kā savdabīga dāvana, lai saprastu svarīgāko instrumentu,” to novērtējot, sieviete atmeta gan smēķēšanu, gan alkohola lietošanu.

Asinsizplūdums

Šakira 2017. gadā asinsizplūduma balss saitēs dēļ uz nākamo gadu bija spiesta atcelt plānoto Eiropas koncertturneju "El Dorado World Tour".

“Diemžēl asiņošana nav beigusies un mans murgs turpinās. Cīnos un cenšos atgūties. Man sāp sirds par faniem, kuri ir darījuši visu iespējamo, lai iegādātos biļetes un mani koncertos pavadītu. Es jūs ļoti mīlu un neaizmirsīšu tos, kas šajos grūtajos laikos ir bijuši man blakus, piedāvājuši draudzību un uzmanību,” sociālajos tīklos publiski pārdzīvoja mūziķe.

Zudusi kontrole

Pirms desmit gadiem arī kanādiešu mūziķe Selīna Diona bija spiesta atcelt Lasvegasas koncertus, jo viņai tika atklāts “labās balss saites vājums, ko izraisījusi vīrusu slimība”.

Mūziķei tika noteikta 6–8 nedēļu atpūtas pauze no dziedāšanas. “Centos padziedāt, bet balss bija nekontrolējama,” šausmās bija mūziķe.

Nopietnāk, nekā likās

Jau 2011. gadā Adele piedzīvoja balss saišu asiņošanu, ko bija izraisījis neliels audzējs balss saitēs.

Bija nepieciešama mikroķirurģiska operācija, un tas nozīmēja, ka mēnešiem ilgi bija jāatpūtina savs “darba instruments” un arī jāievēro noteikts uztura plāns. Viņasprāt, neiedomājams bija aizliegums uzturā lietot picu: “Tāpēc, ka uz tās ir cepti tomāti. Tie kaitē kaklam. Iedomājieties, cik tas ir šausmīgi?!”

Pagāja seši gadi, un Adele jau atkal rakstīja publisku atvainošanos: “Es pat nezinu, ar ko sākt,” viņa rakstīja 2017. gada 30. jūnijā, dienā pēc Vemblija stadiona koncerta, kas bija plānots kā triumfāls koncerttūres noslēgums. “Abus vakarus vokāli mocījos. Man bija jācenšas vairāk nekā parasti.” Pēc koncerta mūziķe devās pie ārsta, kurš noteica, ka balss saites ir traumētas un turpmākie koncerti ir jāatceļ. “Apgalvot, ka mana sirds ir salauzta, ir nepateikt neko,” mūziķe pat iedomāties nevarēja, ka paies vairāki klusēšanas gadi (līdz 2021. gadam), kuru laikā paspēs apprecēties un izšķirties, un cīnīties ar depresiju.

Unikāls gadījums

Mūziķe Meraija Kerija 2014. gada oktobrī bija spiesta noklausīties plašsaziņas līdzekļos paustos nosodījumus par viņas neveiksmīgo uzstāšanos Tokijas koncertturnejā "Chanteuse".

Soģi nezināja, ka uzstāšanās laikā sievietei it kā esot pārtrūkušas balss saites. Situācija atklāja, ka Meraija ir unikāls gadījums – viņai uz balss saitēm esot arī mezgli (līdzīgi kā citiem, kuru darba instruments ir balss), kas citiem kavē skaņas diapazonu, savukārt viņai ļaujot attīstīt īpaši augstās notis. “Mamma saka, ka mezgli uz balss saitēm man esot kopš bērnības. Daudzi to dēļ nevar dziedāt, bet es esmu iemācījusies to pārvarēt,” viņa skaidroja.

Var runāt, bet ne dziedāt

Mūziķim Rodam Stjuartam 2000. gadā tika atklāts rīkles vēzis, un, lai gan operācija esot bijusi ātra un viegla, viņš gandrīz uz gadu zaudēja spēju dziedāt.

“Slimnīcā ārsts teica, lai neuztraucos – sešu mēnešu laikā balss atgriezīšoties. Pagāja seši mēneši, balss nebija. Septiņi mēneši, balss nav. Astoņi mēneši, vēl aizvien nav balss. Varēju parunāt, bet ne dziedāt,” stāstīja Stjuarts, kuram paveicās – deviņi mēneši izrādījās viņa īstais rehabilitācijas termiņš.

Maksa par nesavaldīgo raksturu

Grupas "Aerosmith" solists Stīvens Tailers arī ir pārplēsis vienu no balss saišu asinsvadiem.

Tālajā 2006. gadā viņš sakliedzis uz kolēģi, un rezultātā visa grupa bija spiesta atcelt koncerttūri. Kā skaidroja mūziķu publicists: “Neraugoties uz to, ka "Aerosmith" vēlas turpināt uzstāšanos, Stīvena Tailera ārsti iesaka izmantot laiku balss atjaunošanai.” Un ne tikai – viņam veikta lāzeroperācija, lai jau pēc pāris mēnešiem mūziķis atkal būtu spējīgs dziedāt... un kliegt.

Bēdu ieleja

Neveicās arī mūziķei Meganai Treinorei. Viņa vairāku balss saišu asiņošanas epizožu dēļ 2015. gadā bija spiesta atcelt plānoto koncertturneju.

Karjeras glābšanai Megana 2016. gadā gūlās zem ķirurga skalpeļa, tomēr 2018. gadā problēma no jauna uzliesmoja. Balss saišu atpūtināšanas – atveseļošanās – posms mijās ar depresiju un bailēm, ka tiks zaudēta spēja jebkad vairs dziedāt. “Man likās, ka tas ir viss, ka tās ir beigas, ka es vairs nekad nedziedāšu. Padevos smagām, tumšām, dziļām šausmām,” viņa atzinās.