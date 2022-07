Nedēļas jaunumi "Tet+" - Sandra Buloka džungļos, dokumentāls detektīvseriāls un aizkustinošas draudzības stāsts

Buloka džungļos

Slavena romantisko romānu rakstniece dodas savas jaunākās grāmatas prezentācijas turnejā kopā ar grāmatas vāka fotomodeli. Neticamāko apstākļu sakritības un viņu abu nolaupīšanas mēģinājuma rezultātā viņi attopas džungļos. Mežonīgais piedzīvojums nekurienes vidū var sākties!

Brāļu Ārona un Adama Nī jaunajā piedzīvojumu filmā "Zudusī pilsēta" ("The Lost City") spožu vārdu aktieru vidū netrūkst – galvenajās lomās ir Sandra Buloka un Čenings Teitums, ekrānā redzami arī Denjels Redklifs un Breds Pits. It kā ar to vien nepietiktu uzmanības pievēršanai, filmas reklamēšanai televīzijā vien esot iztērēti vairāk nekā 25 000 000 ASV dolāru, liela nauda tērēta arī interneta platformās, kā rezultātā "Zudusī pilsēta" kopumā tikusi pie 125 000 000 sekotāju dažādos sociālajos tīklos.

Filmas veidotāji sola, ka jautrības tajā netrūks, tāpat kā nav trūcis grūtību – filmēšana bijusi džungļos, kur visa uzņemšanas komanda stāvējusi un svīdusi karstumā, jo insektu un kaitēkļu dēļ ne drēbes ar īsām piedurknēm, ne īsbikses vilkt nav bijis prāta darbs. “Un tad iedomājieties, ka visu šo laiku, dienu pēc dienas, Sandra Buloka skraida pa džungļiem, lec, rāpjas, un to visu dara spīdīgā bikškostīmā un augstpapēžu apavos...” savas filmas zvaigzni slavē režisori.

Interesanti, ka tieši Buloka viņus izvēlējās šim darbam, jo aktrise ir "Zudušās pilsētas" producente, tātad īstenībā tā ir viņas filma. Bulokas ekrāna partneru izvēle ir bijusi gan viņas, gan režisoru ziņā. Taču ilgi jāmeklē nav bijis – Čenings Teitums fotomodeļa lomai bijis izcili piemērots. “Kad visi četri pirmoreiz tikāmies, saskaņa bija uzreiz. Tas, kā Sandra un Čenings sāka jokoties, parādīja, ka starp viņiem ir kas īpašs. Par tādiem ekrāna pārīšiem tu domā – tas tak ir acīm redzami, ka viņi iepriekš nav bijuši vienā filmā,” saka Adams Nī.

Taisnības meklējumos

Seriāls "Slepkavība kotedžā: Taisnības meklējumi Sofijai" ("Murder At The Cottage") stāsta par notikumiem 1997. gadā, divas dienas pirms Ziemassvētkiem.

TV producente Sofija Toskana du Plantjē tiek brutāli noslepkavota savā brīvdienu kotedžā Šullā, Rietumkorkā.

Draudzība pāri visam

Neparasti aizkustinošais stāsts "Vilks un lauva" ("The Wolf and The Lion") vedīs līdzi neaizmirstamā piedzīvojumā.

Elpai aizraujoties, vērosim lauvēna un vilcēna dzīvi, jūsmosim par dabas skaistumu, cilvēka un dzīvnieka draudzību un, sirdij trīcot, cerēsim, ka mazuļi atradīs viens otru un laimīgi atgriezīsies mājās.

