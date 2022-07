Ļaužu tūkstoši un unikāli krāšņi šovi - latvieši sajūsmā par festivāla "Tomorrowland" vērienu

Izmisīga vēlme doties uz ''Rītdienas zemi'' teju pārņem ikkatru, kurš skatījies ''Tomorrowland'' atskata video pasaules labāko DJ setu pavadījumā. Šogad festivāls aptver trīs nedēļas nogales. Ar iespaidīgiem DJ setiem, krāšņiem ugunšoviem un unikālām video projekcijām ir aizvadīta festivāla pirmā diena!

''Tas ir kaut kas unikāls un vārdos neaprakstāms!'' stāsta "Radio Superhits" zīmola vadītājs Toms Barons Lūķis, viens no latviešiem, kas šajā nedēļas nogalē apmeklē šo festivālu. "'Pasaules lielajiem un arī mums pašiem būtu jāņem piemērs spējai runāt vienā valodā, bez vārdiem un spējai likt sajust labo, bez pieskārieniem. Tas ir pārsteidzoši, ka tik daudz dažādu tautību un pat rasu pārstāvji, ar dažādu ticību, spēj būt vienoti. Es varu apstiprināt - Bobam Mārlijam bija taisnība, sakot 'one good thing about music - when it hits you, you feel no pain''.

Pozitīvas sajūtas pasaules labāko dīdžeju setos, kas notiek unikālu šovu pavadījumā, ir tikai daļa no pārsteigumiem ''Rītdienas zemē''.

Portāls Jauns.lv jau informēja, ka bariņš ziņkārīgu latviešu sēdušies auto un devušies uz Beļģiju, lai Latvijas iedzīvotājiem ik dienas portālā Jauns.lv un "Radio Superhits" kontā "Instagram" dalītos emocijās, atspoguļotu "Tomorrowland" festivālā piedzīvoto. Līdzās sociālo tīklu komunikācijai apņēmīgie letiņi filmē dokumentālu vlogu, kuru atgriežoties atrādīt interesentiem.