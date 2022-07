Lucavsalā sākusies festivāla "Positivus" noslēdzošā diena. Pēc aizvadītās nakts mostas telšu pilsētiņas iemītnieki. FOTOREPORTĀŽA

Piektdienas biļešu īpašnieki ar piektdienas aproci uz rokas festivālu varēs apmeklēt arī šodien.

Paralēli brīnišķīgiem dzīvās mūzikas priekšnesumiem festivāla apmeklētāji var baudīt arī kino klasikas seansus, patverties no piedzīvotajiem iespaidiem "Silent Disco" zonā, kā arī baudīt citas aizraujošas aktivitātes, kuras festivāla norises vietā piedzīvojamas līdz ar "Positivus" festivāla galveno vārtu atvēršanu.

45 Foto "Positivus" festivāla pirmās dienas izskaņa un nakts pasākums +41 Skatīties vairāk

Uz festivāla galvenās skatuves — LMT Stage — uzstāsies A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Thundercat, Bas un ansis. LMT skatuves programmas izmaiņas laiki: 17.30 Bas, 18.45 ansis, 20.30 Megan Thee Stallion, 22.00 Thundercat un 23.30 A$AP Rocky.

Uz festivāla otrās lielākās skatuves — Lāčplēsis Stage — dzirdēsim The Avalanches (DJ Set), Black Country, New Road, Gram-Of-Fun, VIŅA un Tribes of the City.

Uz Narvesen Stage sagaidīsim Chris Noah, Citi Zēni, Edavārdi, Wiesulis, MUUD, Nova Koma un $ourJ. Narvesen skatuves programmas izmaiņas laiki: Nova Koma 14.00, $ourJ 15.00, Wiesulis 16.15, Chris Noah 17.30, MUUD 18.45, Edavārdi 20.00. Citi Zēni 21.45.

Jaunajā Jim Beam Silent disco zonā dejas iegriezīs tādi Dj kā – DJ RKR, DJ Kārlis Zariņš, DJ Anna Dumpe, DJ Makree, DJ Rojs Rodžers, DJ Kārlis Ķilkuts, DJ Aspirīns.

Rūpējoties par plašāku mākslas veidu piedāvājumu festivālā, arī šodien “Kino Bize” festivāla apmeklētājiem dos iespēju koncertu starplaikos baudīt īpaši atlasītus filmu seansus. Sestdienas programmā – “Tikmēr Lucavsalā” pēc kura sagaisīsim tikšanos ar filmas veidotājiem, “Vēl Pa Mēriņam”, “Tizlenes” pēc kura sagaisīsim tikšanos ar filmas veidotājiem, un “Sestdienas Nakts Drudzis” pēc kura sagaisīsim tikšanos ar filmas veidotājiem.

75 Foto "Positivus" festivāla pirmajā dienā uzstājas amerikāņu reperis SoFaygo +71 Skatīties vairāk

Arī šogad, lai patvertos no dzīvajos koncertos piedzīvotajiem iespaidiem, “Kino Bize” telts festivāla apmeklētājiem sagādājuši iespēju koncertu starplaikos baudīt filmu seansus.

Visu festivāla programmu, kā arī festivāla karti var iepazīt mobilajā lietotnē Positivus'22, kas bez maksas lejupielādējama App Store un Google Play veikalos.

94 Foto Ar pirmo mākslinieku uzstāšanos sākas "Positivus" festivāls Lucavsalā +90 Skatīties vairāk

Positivus festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no plkst. 12.00 līdz 02.00. Savukārt Telšu pilsētiņa apmeklētājiem būs atvērta līdz 17. jūlija plkst. 12.00.

Savukārt, Telšu pilsētiņa apmeklētājiem atvērta no 15. jūlija plkst. 10.00 līdz 17. jūlija plkst. 12.00.