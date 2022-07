Skarbais bokseris Kristaps Zutis reiz rakstījis mīlestības dzeju

"Kad pārcēlos no Sabiles uz Rīgu un sāku mācīties Āgenskalna ģimnāzijā, sāku rakstīt dzeju. Bet jāpaskaidro, ka tā bija dzeja jeb vārdi repam,” žurnālam "Kas Jauns" atklājis Kristaps Zutis.

Pirmos tekstus tagadējais bokseris rakstījis, sēžot matemātikas stundās, paužot savu viedokli par to, cik laba un forša dzīve bijusi Sabilē. Repa vārdus ar atskaņām pierakstījis kladē.

Kad no Sabiles, kur palikuši visi draugi un paziņas, pārcēlies uz Rīgu, Zutim dzīve tapusi pārbaudījumu pilna. “Tajā laikā Latvijā bija populāra hiphopa apvienība Austrumu bloks, kas arī rakstīja un izpildīja repu par sevi un saviem draugiem. Nonācis Rīgas Āgenskalna ģimnāzijā, es sajutos kā citā pasaulē. Tālu prom no ierastās Sabiles vides, mājas un draugiem. Un tobrīd man likās, ka izaugšu liels, kļūšu par reperi,” viņš stāsta. Neviens tā laika uzrakstītais dzejolis bokserim vairs nav saglabājies. “Kad jau biju izaudzis, mana pirmā lielā mīlestība bija meitene, vārdā Viktorija, viņai es rakstīju ļoti daudz dzejoļu. Klausījos repu un sajūtas liku ārā uz papīra.”

“Tad bija viens amizants notikums Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolā, kur mācījos,” atminas Zutis.

“Biju neregulāri apmeklējis latviešu valodas lekcijas, un man nevarēja izlikt atzīmi. Piedāvāju latviešu valodas skolotājai darījumu. Ja uzrakstīšu dzejoli, kas skolotājai patiks, tad viņa man ieliks četrinieku un man nebūs jāapmeklē vasaras darbi, bet, ja nepatiks, tad nākšu uz vasaras darbiem. Tajā laikā pārdzīvoju mīlestības sāpes pret Viktoriju, jo mūsu attiecības nebija īpaši veiksmīgas.

Uzrakstīju par šīm sajūtām dzejoli un parādīju skolotājai. Viņa skatījās uz mani lielām acīm un nespēja noticēt, ka esmu šā dzejoļa autors.

Taču, kad pierādīju, ka esmu rakstījis šo dzejoli, latviešu valodas lekcijās man sāka iet viegli un labi. Latviešu valodas skolotāja pat mēģināja mani pierunāt, lai apkopoju savus dzejoļus grāmatā. Viņa ar šo ierosinājumu zvanīja manai mammai,” atminas Kristaps.

Kad nu mīlestība ar Viktoriju beigusies, bokseris paņēmis klades, kurās bija rakstījis dzeju, un iekurinājis ar to lapām grilu, lai varētu uzcept šašliku. Šo kaisles pilno un spontāno soli Kristaps nenožēlo. “Dzīve ir dzidra. Kā grāmatā – kaut kad tās lappuses beidzas, un tās ir jāpāršķir... Un jāiet tālāk. Ir jau forši to visu atcerēties, bet dzīvot un fanot par to, kāds es romantisks biju, kad man bija 18 gadu, to negribu,” viņš nosaka.

Kad Kristaps Zutis kļuva sabiedrībā populārs, viņš kopā ar tā brīža draugu Jāni izveidojis mini albumu, kurā iekļautas dziesmas ar boksera sarakstīto hiphopa tekstu. “"YouTub"e var atrast dziesmu, kuras nosaukums ir "G", to esmu iedziedājis ar dziedošajām dvīnēm - Katrīni Dīķi un Anastasiju Gudļevsku. Šo dziesmu esmu veltījis savai pirmajai sievai. Taču arī šo lappusi esmu savā dzīvē aizšķīris. Es vairs nerepoju,” teic bokseris.

Vaicāts, vai tomēr nevēlas turpināt rakstīt tekstus citiem hiphopa māksliniekiem, jo boksera karjera jau nav gara, Zutis ir pret sevi kritisks un noteic, ka neesot jau tik labs. “Taču šovasar es tomēr uzstāšos vienā koncertā publikas priekšā kopā ar reperi Kurtu Fridrihsonu, mums ir kopīgas dziesmas,” viņš piebilst.

