Režisors Andris Gauja saņēmis eksotisku balvu

Andris žurnālam "Kas Jauns" atklājis, ka ļoti gaidījis šo notikumu - radošam cilvēkam rakstīšana nedaudz vientulīgā gaisotnē esot ļoti lietderīga. Režisoram šobrīd ir arī citi, ne mazāk nozīmīgi notikumi un iespējas sevi realizēt savā sirdslietā kino jomā.

Uz vulkānisko salu

“Starptautiskajā kino festivālā industrijas platformā "Sofia Meetings" izraudzījās divus manus projektus, kurus es šobrīd attīstu. Viens ir topošais seriāls "Bērnokrātija", bet otrs – plašākai publikai vēl nezināma topošā spēlfilma, kuras latviskais nosaukums būtu "Kolaborants" ("The Collaborator") – tam gan nav nekāda sakara ar Lato Lapsas grāmatu,” pasmej Andris un turpina, ka pasākumā Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā piedalījies kopā ar režisoru Jāni Ābeli, kurš iepriekšpieminētajam seriālam "Bērnokrātija" piekritis būt viens no režisoriem – kopā ar Andri un Elzu Gaujām.

Sofijā risinājusies aktīva tikšanās ar producentiem un filmu izplatītājiem no visas Eiropas. “Beigās notika apbalvošanas ceremonija, kurā mans projekts, topošā spēlfilma "Kolaborants", tika pie brīnišķīgas un vērtīgas balvas. Proti – tā ir dalība Grieķijā bāzētajā tradīcijām bagātajā scenāriju rakstīšanas darbnīcā, kas saucas "MFI Script 2 Film", ko jau gandrīz 20 gadus rīko Vidusjūras filmu institūts. Man piešķīra stipendiju dalībai šajā darbnīcā – finansiālu atbalstu vairāku tūkstošu eiro apjomā,“ palepojas režisors un uzsver, ka šai prestižajā darbnīcā nav nemaz tik viegli iekļūt, jo projektu pieteicēji ir no visas Eiropas – notiek ļoti rūpīga atlase.

“Viss process notiks Grieķijā, būs divas nedēļas eksotiskos apstākļos – es lidoju uz vulkānisku salu Nisīru, tajā pat tūristi ļoti reti ierodas. Tur būs iespēja pieredzējušu mentoru vadībā radoši strādāt starp līdzīgi domājošajiem scenāristiem un režisoriem no visas Eiropas. Padomdevēji pārstāvēs gan Eiropu, gan Ziemeļameriku,” atklāj Andris un piebilst, ka Nisīra esot ārkārtīgi skaista, brīnišķīga, pasakaina paradīze zemes virsū un vientulība scenārija rakstīšanas procesam noteikti noderēs. Režisors priecājas, ka beidzot būs iespēja divas nedēļas atslēgties no visas pasaules un tikai rakstīt. Viņš piebilst, ka Bulgārijas galvaspilsētā pavisam tika izvirzītas četras balvas – divas ieguva Latvijas režisori. Bez Andra Gaujas balvu piešķīra arī režisora Dzintara Dreiberga komandai, viņa topošajai filmai par TTT basketbolistēm – finansējums paredzēts filmas pēcapstrādei.

Intervējuši arī Grebenščikovu

Vaicāts par spēlfilmas "Kolaborants" iecerēto tēmu, viņš atklāj, ka tā esot “ļoti slidena”, bet pašam jau patīkot tās nevienkāršās tēmas. “Slavens automobiļu inženieris nacistu okupācijas laikā saņem piedāvājumu sadarboties ar vāciešiem, pretī saņemot iespēju turpināt savu sirdslietu. Arī draudus – nesadarbošanās gadījumā viņa ģimene nonākšot cietumā. Inženieris negribīgi piekrīt šai sadarbībai, ticot, ka tādējādi viņš savas rokas varēs paturēt tīras – līdz brīdim, kad saņem pavēli pārveidot kafijas busiņu par mobilo gāzes kameru uz riteņiem,” spēlfilmas saturu ieskicē režisors un piebilst, ka stāsts būs izaicinošs un viens no prototipiem esot Ferdinands Porše. Visi zina izcilos vācu automobiļus un diemžēl arī tankus, kurus Porše dizainējis, lai būtu iespēja turpināt savu karjeru. Gauja arī atklāj, ka ļoti vēlētos jauno spēlfilmu virzīt kā vairāku valstu kopražojumu.

Gauja arī pastāsta, ka nesen kopā ar igauņu producentu pabijis saulainajos Francijas dienvidrietumos, Larošelā. “Tur risinājās visas Eiropas mēroga dokumentālo filmu attīstīšanas darbnīcas "Ex Oriente" pirmais darba cēliens. Bija izraudzīti divpadsmit projekti, arī mana ambiciozā dokumentālā filma Brīnišķīgais tukšums – caur ekrānu skats uz to, “no kā viss rodas”, veidots caur fizikas prizmu, kā arī no mūzikas perspektīvas, jo mūzika ir visneatvairāmākā no visām mākslām. Šobrīd simtprocentīgi varu nosaukt vienu mākslinieku – pazīstamo Borisu Grebenščikovu, kuru esam jau intervējuši, turpināsim to darīt un portretēt šajā filmā. Viņš tagad mīt Londonā, ir Putina oponents, viens no visaktīvākajiem un skaļākajiem,” par savu dokumentālo filmu pastāsta Andris Gauja.

Daudzi kinoprojekti Elzai un Andrim Gaujām ir kopīgi. Elza šobrīd cītīgi strādā pie jaunās spēlfilmas "Pastkarte no Romas", kurā galvenajās lomās filmējas pazīstamie aktieri Indra Burkovska un Jānis Jarāns. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Mēs ar dzīvesbiedri Elzu esam izraudzīti arī trešajai starptautiskajai ļoti nozīmīgai platformai, ko sauc "Midpoint Series Launch" – tur piedalīsimies ar seriālu "Bērnokrātija". Kopumā tur ir pārstāvēti tikai deviņi seriāli no visa Austrumeiropas reģiona – mēs pieredzējušu ekspertu vadībā attīstīsim šo savu scenāriju. Jāpiebilst, ka Elza šobrīd ļoti cītīgi strādā arī pie savas jaunās spēlfilmas "Pastkarte no Romas" – uzņemšana notiek Rīgā, intensīvs darbs pa 12 stundām katrā maiņā, pat naktīs,” sarunu noslēdzot, atklāj Andris un piebilst, ka tagad rit ļoti aizrautīga kinodzīve – visur, kur viņa projekti ir uzaicināti, fiziski pabūt neesot pat iespējams.

