R&B zvaigznei "R. Kelly" piespriesti 30 gadi cietumā par seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgajām

Pagājušā gada septembrī tiesa atzina mūziķi, kura īstais vārds ir Roberts Silvestrs Kellijs, par vainīgu vairākās apsūdzībās. To vidū ir nepilngadīgo piespiešana iesaistīties seksuālās darbībās un nepilngadīgo transportēšana nolūkā iesaistīt seksuālās darbībās.

55 gadus vecais Kellijs, kurš atrodas apcietinājumā kopš 2019. gada, savu vainu nav atzinis. Viņa advokāts paziņoja, ka spriedums tiks pārsūdzēts.

Apsūdzības materiālos teikts, ka Kellija personāls viņam vervējis padsmitnieces seksam, koncertu laikā viņām iedodot kontaktinformāciju un dažkārt solot, ka Kellijs kā producents palīdzēšot viņām kļūt par R&B zvaigznēm. Meitenēm nereti tika atņemta brīvība un viņas pret pašu gribu tika piespiestas iesaistīties dažādās seksuālās darbībās, turklāt notiekošais nereti ticis filmēts.

"Jūs viņām mācījāt, ka mīlestība ir paverdzināšana un vardarbība," pasludinot spriedumu, sacīja tiesnese Anna Donelija.

2018. gadā raidsabiedrība BBC demonstrēja dokumentālo filmu ""R Kelly: Sex, Girls & Videotapes" , kurā bija paustas aizdomas, ka dziedātājs tur gūstā sievietes un meitenes pret viņu gribu un ir izveidojis "seksa kultu".

"R. Kelly" ir viens no pazīstamākajiem R&B žanra pārstāvjiem. Par savu 1996. gada singlu "I Believe I Can Fly" viņš saņēmis trīs "Grammy" balvas.