Nedēļas jaunumi "Tet+" - biogrāfisks stāsts par leģendu, pašmāju filmas 3x3 basketbola faniem un seriāls kinovēstures mīļiem

"Tet+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Helio iTV", šonedēļ lūkojiet biogrāfisku stāstu "Who you gonna call?", pašmāju dokumentālās sporta filmas "No Ghetto uz olimpiādi" un "No Ghetto līdz olimpiskajam zeltam" un seriālu "Vampīri".