Valdis Birkavs nevar atļauties elektroauto iegādi

Bijušais premjers gan atklāj, ka redzes problēmu dēļ jau sen vairs nesēž pie auto stūres. Viņu vizina dzīvesbiedre Marina Dianova ar ģimenes automašīnu "Lexus Hybrid".

Kundze esot arī testa braucienos izmēģinājusi videi draudzīgo elektromobili. Taču ekspremjers atklāj, ka šobrīd nevarot atļauties jauna elektromobiļa iegādi. “Es jau patiesībā no seniem laikiem pārvietojos ar videi draudzīgāku automašīnu - "Lexus Hybrid". Šis auto darbojas ar elektrību. Bremzējot un braucot lādējas motors, akumulators, kas tiek izmantots arī braukšanas laikā, tādējādi samazinot degvielas patēriņu. Ar šādu auto braucu no 2006. gada. Kad izmēģināju un iegādājos šādu auto, tad vēl pats braucu pie stūres un man šis autiņš uzreiz iepatikās. Pirms sešiem gadiem šo automašīnu nomainīju pret tādu pašu, tikai jaunāku modeli, kas arī ir videi draudzīgs. Es jau labprāt pārietu uz elektrisko automašīnu, bet es nevaru atļauties. Valsts atbalsta programma elektroauto iegādei, pēc manām domām, nav pareizi uzbūvēta. Labi, ka vismaz tā ir, bet Latvijas apstākļos tas nav pareizi pielāgots variants,” tā Birkavs.

Viņš aizdomājas: ja būtu iespēja, ka savu "Lexus Hybrid" ar nelielu piemaksu varētu apmainīt pret elektromobili, tad labprāt to darītu. “Ja būtu nepieciešama neliela piemaksa, to varētu sakārtot neliela kredīta apstākļos un daļēji izmantojot kādu valsts atbalsta programmu. Ja valsts vēlas, lai visi pāriet uz elektromobiļiem, tas ir viens no variantiem. Jo no vecākiem automobiļiem Latvijai jau sen vajag tikt vaļā, bet maciņš lielākajai daļai, kuri brauc ar veciem autiņiem, neatļauj pirkt jaunu. Tās lietas vajag darīt ātri un racionāli labi pārdomāt. Tāpēc ir vajadzīgs, lai Latvija daudz labāk attīstītos. Šobrīd Latvijas tirgus nav nevienam draudzīgs – pat Latvijas uzņēmējiem ne. Un arī Igaunijas uzņēmēji aiziet no mūsu tirgus, jo šis tirgus mirst,” viņš uzskata.

Birkavs atzīst, ka situācija ir skumja, un mūsu kaimiņi igauņi ir mums priekšā. “Lai gan mēs vienmēr Baltijā esam bijuši citiem priekšā, tagad esam tālu atpalikuši. Mums ir vajadzīga spēcīga, tālredzīga valdība. Draugi man vaicā, par ko es balsošu, un pagaidām es nevaru atbildēt, jo neredzu līderus, programmas un attīstības perspektīvu. Es dzirdu runas, bet, lai valsti izvilktu, ir vajadzīgs Metjū efekts (vienlaikus notiek nopietnas pārmaiņas, kas viena otru veicina – spēcīga demokrātija, nopietna izglītības sistēma, investīciju programma jeb režīms, kādā strādā Valsts ieņēmumu dienests). Igaunijā tas darbojas, bet pie mums ne. Vai mums ir objektīvi apstākļi, kāpēc restorānos un viesnīcās nav cilvēku, bet Igaunijā restorāni un viesnīcas ir pilnas, un Igaunijā nesen atvēra divus "Michelin" klases restorānus, un Igaunijā atgriežas no Silīcija ielejas (augsto tehnoloģiju sektors) tie, kuri bija aizbraukuši,” ekspremjers ir sašutis par ekonomiski bēdīgo situāciju Latvijā un piebilst: “Kā mēs varam runāt par elektromašīnām, ja apkārt valda bardaks!? Un tā mēs visu zaudējam. Mēs zaudējam pat to, kas mums bija. Savas nemākulības dēļ.”

