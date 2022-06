U2 līderis Bono gadu desmitiem neesot zinājis, ka viņam ir pusbrālis

“Man ir vēl viens brālis, kuru es mīlu un dievinu, par kuru es nezināju," intervijā raidījumam “Desert Island Discs” sacīja 62 gadu vecais dziedātājs.

Viņš atklāja, ka par savu pusbrāli uzzinājis 2000. gadā, piebilstot, ka ar to ir "mierā".

Arī Bono māte Īrisa, kura mira no smadzeņu aneirismas 1974. gadā, kad dziedātājam bija 14 gadi, neesot zinājusi, ka viņas vīram ir bērns ar citu sievieti.

"Tā ir ļoti tuva ģimene," sacīja Bono. "Un es sapratu, ka manam tēvam bija dziļa draudzība ar šo brīnišķīgo sievieti, kas ir daļa no ģimenes, un tad viņiem bija bērns. Un tas viss tika turēts noslēpumā."

Kad Bono šo noslēpumu uzzināja, viņš par to runāja ar savu tēvu Bobu neilgi pirms viņa nāves 2001. gadā.

"Es viņam jautāju, vai viņš mīl manu māti, un viņš atbildēja, ka jā," mūziķis atminas. "Es vaicāju, kā tas varēja notikt, un viņš teica – tā notika –, un ka viņš cenšas to vērst par labu un rīkoties pareizi.

"Viņš neatvainojās, viņš tikai pateica. Tādi ir fakti. Un es esmu ar to mierā."

Vaicāts, vai viņa māte par šo zināja, Bono atbildēja, ka nezināja neviens.

"Mans tēvs acīmredzami daudz pārdzīvoja, bet daļēji viņa prāts bija citur, jo viņa sirds bija citur." Viņš savas attiecības ar tēvu raksturoja kā “sarežģītas”.

Bono, kurš šogad plāno izdot savu autobiogrāfiju, ieguva slavu astoņdesmito gadu sākumā, kļūstot par vienu no pazīstamākajām rokmūzikas zvaigznēm uz pasaulē. Viņa grupa “U2” pazīstama ar tādiem hitiem kā “Beautiful Day”, “One”, “With Or Without You” un “I Still Haven't Found What I'm Looking For”.