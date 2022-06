Mediju magnāts Ruperts Mērdoks šķirsies ceturto reizi, šoreiz no 26 gadus jaunākās sievas

91 gadu vecajam Mērdokam šī būs ceturtā laulības šķiršana.

Viņš apprecējās ar Holu, kurai tagad ir 65 gadi, Londonā 2016.gada martā.

Saskaņā ar žurnāla "Forbes" ziņām austrālieša Mērdoka bagātības apjoms pārsniedz 17 miljardus ASV dolāru.

Ruperts Mērdoks un modele Džerija Hola šķirs savu laulību. (Foto: Zumapress/Scanpix)

Domājams, ka šī laulības šķiršana nemainīs īpašumtiesību struktūru uzņēmumos, kuros Mērdokam ir īpašuma daļas, tostarp telekanāla "Fox News" un laikraksta "Wall Street Journal" māteskompānijās.

Viņa varenā globālā mediju impērija ietver arī laikrakstu "New York Post", Londonas avīzi "The Times" un britu tabloīdu "The Sun".

Mērdoka pirmā sieva bija austrāliešu stjuarte Patrisija Bukere. Viņi apprecējās 1956.gadā, bet šķīrās 1967.gadā.

Mērdoka un viņa otrās sievas - žurnālistes Annas Torvas - laulība ilga no 1967. līdz 1999.gadam. 17 dienas pēc otrās laulības šķiršanas Mērdoks apprecējās ar uzņēmēju Vendiju Dengu, bet šī laulība tika šķirta 2013.gadā.