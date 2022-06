Olgas Dreģes atgriešanos uz skatuves sveic ar milzu ovācijām

Šā gada pavasarī aktrises Olgas Dreģes talanta cienītāji bija nobažījušies un satraukušies, ievērojot, ka kopš gadumijas māksliniece nav piedalījusies it nevienā teātra izrādē. Ja vēl pirms gada Dreģe cieši bija apņēmusies uz skatuves vēl daudz izdarīt, neraugoties uz cienījamiem gadiem, tad nu aktrise bija burtiski nozudusi no apvāršņa, raisot pamatu bažām par viņas veselību. Pērn rudenī Olga arī bija izteikusies, ka viņai ir nopietnas pārdomas par to, ka varbūt ir pienācis laiks likt treknu punktu savai 60 gadu ilgajai skatuves karjerai.

Neviltots bija apmeklētāju prieks, kad aizvadīto piektdien koncertizrādes "Dailes sviests" pirmizrādes vakarā pēc vairākiem gados jauno kolēģu muzikālajiem priekšnesumiem uz skatuves iznāca viņa - allaž apburošā un brīnišķīgā Olga Dreģe! Līdzšinējie aplausi, kas zāli pāršalca pēc katra aktieru iznāciena, kļuva divtik, ja ne pat trīskārt skaļāki, parādoties krietnu laiku neredzētajai Dailes teātra leģendai. Arī koncerta turpinājumā Olga Dreģe pārliecinoši mirdzēja uz skatuves, kliedējot visas līdz šim pazibējušās teātra cienītāju bažas par aktrises pašsajūtu.

Teātra sezonas noslēguma koncerts "Dailes sviests" bija aktieru pašu kopdarbs, kurā dramatizējuma autors ir Artūrs Dīcis, savukārt režiju bija uzņēmies Gints Andžāns. Skanīgajā notikumā par muzikālo baudījumu gādāja grupa "Raxtu Raxti", savukārt ar sirsnīgiem un humorpilniem stāstiem un pieskaņotām dziesmām skatuves zvaigznes izspēlēja atskatu uz pēdējiem trim gadiem Dailes teātrī, kas no līdzšinējās teātra dzīves Covid-19 pandēmijas dēļ atšķīrās tik krasi, ka vairāki iemīļoti aktieri – kā nelabprāt, tā arī labprātīgi – šķīrās no Dailes teātra štata vietām. Kā zināms, pulcēšanās ierobežojumu dēļ teātra ļaudis jaunajos apstākļos gan iemācījās strādāt attālināti, gan guva pieredzi jauniestudējumu pirmizrādēs uzstāties absolūti tukšā zālē, bez skatītājiem.

