“Es tiešām arī atsakos no Krievijas pilsonības. Es esmu šausmās par to, kas notiek,” viņš atzīst. Tāpat aktieris uzsver – jābūt modriem un vienotiem, jo Latvija var būt nākamā.

Aktieris, kurš zināms arī kā Lūrihs no filmas “Vārnu ielas republika”, atklāj: “Es visu laiku domāju, ko es ne tā darīju visus šos gadus, ka es pieļāvu to. Es biju tur, Maskavā, es varēju darīt vairāk.” Tomēr viņš skaidro, ka vairāk darīt būtu bijis grūti. Tad rokās būtu jāņem ierocis un pašam jāielavās Kremlī.

“Es vismaz neklusēju. Jebkurā brīdī, kad man bija kāda iespēja publiski izteikties, es, protams, visu teicu, ko es domāju, jūtu, ko mana ģimene jūt, ko latviešu tauta jūt, apzinādamās to, ka tā ir nākamā aiz Ukrainas,” atzīst Lielais.

Atsaucoties uz ziņām par iespējamu Lietuvas neatkarības atzīšanas atcelšanu Krievijā, Lielais aicina būt modriem un vienotiem: “Mīļie brālīši un māsiņas, esiet reālisti – tur jau cep jaunus papīrus un vēsturi, uz kuras pamata noliegs visu to, ko mēs esam ieguvuši. Esiet modri, būsim vienoti. Es varu dalīties tiešākās izjūtās, saprotot to visu. Paldies dievam, manas mājas nav sabumbotas. Mana ģimene – visi ir veseli. Ceru, ka viņi visi varēs atgriezties Latvijā, ko viņi vēlas, kas nav tik viegli. Tas viss ir sīkums, salīdzinot ar to, ko mēs varam iegūt, būdami kopā.”

Taujāts par to, vai nav bail par savu tuvinieku drošību, runājot tik atklāti, aktieris stāsta, ka ir atbildīgs par to, lai Latvijā iekārtotu ģimenei vietu, kur varētu atgriezties. “Tās ir tās manas bailes, ka es varu nepaspēt – kādu projektu attīstīt, dabūt darbu, atrast pieņemamu dzīvesvietu,” saka Lielais, “Viņi nav uzstājušies pret šo režīmu. Viņi nedrošībā tādā ziņā, ka man Maskavā visi projekti apstājās, darba nav, bankas konts ir noslēgts. Tāda ir tā dzīves drošība.”