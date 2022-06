Jūrmalā ieradīsies Balkānu ritmu karalis Shantel ar grupu Bucovina Club Orkestar

19.augustā festivāla THE BEST OF “Summertime — aicina Inese Galante” ietvaros Dzintaru koncertzālē ar devīzi “Jūrmala dejos!” uzstāsies globālo tendenču noteicēji Balkānu mūzikas žanrā, īsti muzikālie huligāni un virtuozi no Vācijas - Shantel & the Bucovina Club Orkestar. Ar savām performancēm viņi rotā lielākos festivālus un uzstājas daudzu tūkstošu skatītāju pārpilnos stadionos, bet tagad sola dāvāt brīnišķīgu garastāvokli ikvienam, kurš apmeklēs koncertu Jūrmalā.