Meraiju Keriju sūdz tiesā par plaģiātismu saistībā ar megahitu "All I Want for Christmas is You"

Dziesmu autors Endijs Stouns norāda, ka viņš ir līdzautors dziesmai ar tādu pašu nosaukumu. Tā esot radīta piecus gadus pirms Kerijas dziesmas. Stouns apgalvo, ka slavenā amerikāņu dziedātāja izmantojusi viņa "popularitāti" un "stilu".

Neskatoties uz kopīgo nosaukumu, abas dziesmas pēc muzikālā skanējuma šķiet atšķirīgas, tomēr Stouns apgalvo, ka Kerija "izraisījusi apjukumu un nav pajautājusi atļauju".

Pati Meraija Kerija nekādus komentārus par apsūdzībām vēl nav sniegusi.

Meraijas Kerijas dziesma "All I Want for Christmas is You" ir viens no visu laiku populārākajiem Ziemassvētku ierakstiem.

Kopš 1994. gadā izdotā albuma "Merry Christmas" tas ir ieņēmis topu virsotnes vairākās valstīs un, kā ziņots, līdz 2017. gadam Kerija ar dziesmu nopelnījusi vairāk nekā 60 miljonu ASV dolāru lielu honorāru.

Vietnē "Spotify" dziesma straumēta vienu miljardu reižu.

Nesen izdotajos memuāros Kerija pastāstījusi, ka sakomponējusi "lielāko daļu dziesmas uz lētas mazās "Casio" klaviatūras".

Savukārt Stouns, kurš uzstājas ar segvārdu "Vince Vance" kopā ar grupu "Vince Vance & the Valiants" pieprasa no dziedātājas vismaz 20 miljonu dolāru lielu kompensāciju.

Stouns apgalvo, ka viņš nekad nav devis atļauju savu dziesmu izmantot jebkādiem nolūkiem, tostarp "atvasināta darba radīšanai".

Nav gan skaidrs, kāpēc sūdzība iesniegta tikai tagad, 28 gadus pēc Kerijas dziesmas pirmatskaņojuma.

Kā norāda BBC, Amerikas Savienoto Valstu Autortiesību biroja tīmekļa vietnē uzskaitīti 177 ieraksti ar nosaukumu "All I Want for Christmas is You".

