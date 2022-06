Holivudas karma. Seriāla "Pam & Tommy" recenzija

Laiks skrien ātri. Šķiet, vēl pavisam nesen 90. gadu seksa simbols Pamela Andersone bija pasaules bulvārpreses uzmanības centrā, bet nu jau par viņas dzīvi ir uzņemta vēsturiska filma.

Savulaik Andersone bija dzīvs piemērs tam, ko varētu saukt par Holivudas Pelnrušķītes stāstu. Nākusi no mazpilsētas Kanādā un nejauši pamanīta, vēlāk kļuva par «Playboy» žurnāla visu laiku veiksmīgāko modeli un leģendu. Tāpat viņa izmēģināja iet arī aktrises ceļu. Jāsaka gan uzreiz, ka viņu būtu aplami vēstures grāmatās raksturot kā vērā ņemamu aktrisi. Atšķirībā no citām kolēģēm, kuras asociē ar seksa simbola tēlu, piemēram, Merilinu Monro, Andersone tā īsti nekad nav piedalījusies vērā ņemamā kino darbā. Viņas dižākā loma ir un, visticamāk, paliks piecu sezonu seriālā «Pludmales patruļa».

To un «Playboy» zaķa tēlu viņa centās pāraugt un apliecināt sevi kā nopietnu aktrisi, bet nekas no tā nesanāca. Savukārt Tomijs ir mūsu platuma grādos mazāk zināms šovbiznesa varonis, grupas «Mötley Crüe» odiozais bundzinieks Tomijs Lī.

Grupas slavas laiki, tāpat kā viss glemmetāla mūzikas žanrs, paldies Dievam, ir pagātne, bet skandāliem pavadītā laulība tagad ar laika distanci ir tapusi par interesantu skatāmviela un liek par šo to aizdomāties arī šodien.

«Pamelas & Tomija» sižets sākas pavisam no citas un negaidītas perspektīvas.

Mēs kopā ar Seta Rogena atveidoto galdnieku Rendu un viņa kolēģiem Tomija Lī pretenciozajā Malibu villā veicam remontu. Mājas saimnieks bez apstājas maina domas par darbu mērķi, līdz kādā brīdī strādniekiem tas piegriežas un viņi pieprasa samaksu vismaz par padarīto. Holeriskais mājas saimnieks noskaišas un viņus atlaiž, izlidinot ārā pa durvīm nesamaksājis neko. Paralēli tam mēs iepazīstamies ar neseniem notikumiem, kad Tomijs satika Pamelu. Viņi vētrainās ballītēs pavadīja nedēļas nogali un, esot pazīstami knapi četras dienas, apprecējās. Galdnieks un ezotērikas cienītājs Rends, noskaities par pazemojošo attieksmi un viņam sagādātajām ekonomiskajām problēmām, izlemj uzņemties karmas advokāta lomu. Īstenojot visnotaļ komisku laupīšanas plānu, viņš nosper Tomija Lī seifu. Kad tajā atrastā nauda tiek iztērēta, viņš pārbauda arī turpat atrastu mazu video kasetīti, kur ir iemūžināti Pamelas un Tomija mīlas prieki. Pamela Andersone tajā mirklī ir savā karjeras zenītā, tāpēc viņš nolemj rīkoties un pārdot kasetes kopijas. Protams, bizness sākumā ir ārkārtīgi ienesīgs, bet, vai vecā labā karma būs mierā ar galdnieka Renda atriebību?

90. krāšņumā

Lai gan «Pamela & Tomijs» nevienā brīdī nepārtop komēdijā, tomēr viscaur astoņu sēriju gaitā seriālu pavada elegants autoru ironijas smīns gan par ezoteriku, gan šovbiznesa zvaigžņu dzīves uztveri. Tomēr lielāko skatīšanās baudu jau no pirmajām stāsta minūtēm sagādā seriālā uzburtā vizuālā vide. Atšķirībā no pēdējā laikā visnotaļ biežas prakses, kurā pagātnes pasaules uzburšanai izmanto vairāk zaļos fonus un datorgrafikas iespējas nevis fiziski iekārtotu vidi, šoreiz autori skatītāju ceļojumam laikā iztiek bez butaforiskiem trikiem. Mēs esam 90. gadu Losandželosā! Visapkārt ir laikam autentiskas frizūras, mašīnas, klubi un mitekļi. Cilvēku pūļi ir ģērbušies tā laika nedaudz jocīgajos tērpos, un visu pavada radio hiti. Šādos brīžos patiešām ekrāns dod iespēju aizceļot laikā un daudz vairāk ievilkt arī stāstā.

Scenārija autors Roberts Sīgels ir ar visnotaļ pieklājīgu paveikto darbu bagāžu. Kā ievērojamāko viņa veikumu uzsvēršu 2008. gada kinofilmu «Cīkstonis», kurai viņš rakstīja scenāriju. «Pamela & Tomijs» līdzīgi piesauktajai filmai cenšas iedziļināties tēmā par to, kā slava atstāj nospiedumus uz personību un attiecībām ar apkārtējiem, it sevišķi, ja prožektoru gaismas pamazām pavēršas citā virzienā vai ja popularitāte piemeklē ne gluži vēlamajā veidā. Te rodams daudz kopīga ar zvaigžņu stāstu deviņdesmitajos un mūsdienu prožektoru apgaismotajiem. «Pamelas & Tomija» stāsts zināmā veidā rāda to, kādu cenu var nākties maksāt par vēlmi sevi izrādīt un filmēt.

Miniseriāla astoņu sēriju gaitā var piezagties sajūta, ka neizjūtam līdzpārdzīvojumu galvenajiem varoņiem tik ļoti, cik biogrāfiskas drāmas žanra spēks to spēj dot. Negribētos vainot scenārija autoru un nedrīkstētu vainot brīnišķīgos galveno lomu atveidotājus. Lai cik jocīgi tas būtu, bet varbūt pie vainas zināmā mērā ir paši stāsta prototipi? Respektīvi, nepilnu sešu stundu plūdumā stāsta saspīlējumos gribas vienkārši pateikt varoņiem: «Jūs paši esat vainīgi, ka tā notiek. Nevajag būt tik dumjiem.» Lai gan šarmanti spēj būt ne paši gudrākie ekrāna varoņi, tomēr šis īsti nav tas gadījums nedz galdnieka Renda, nedz Tomija Lī gadījumā. Žēl ir tikai Pamelu, bet viņus visus trīs vieno zināma mēra stulbums. Kā bija īstenībā, es spriest diemžēl nevarēšu, bet minēšu, ka ar augstu intelekta lidojumu neviens no viņiem neizcēlās. Drīzāk bija slavas un bagātības (vai atriebības Renda gadījumā) apreibināti, jo, ja viņus brīdina citi varoņi, ka tā ir slikta ideja, jebkurš acīmredzot saprot, ka tā ir slikta, tad grūti pārdzīvot līdzi, ja par pašu rīcību beigu beigās nākas arī maksāt.

Tāpēc «Pamela & Tomijs» drīzāk būtu uzskatāms par krāšņu laikmeta liecību un dzīvē apmaldījušos indivīdu portretu unikāla vēsturiska atgadījuma kontekstā (tas, ko angliski var dēvēt par case study). Ne tik daudz par emocijām bagātu stāstu. Esmu diezgan drošs, ja žurnālistiskā pētījuma rakstu sērijā balstītais miniseriāls tomēr būtu veidots kinofilmas formātā, tad ar visiem dotajiem lielumiem, «Pamela & Tomijs» būtu izvērties par daudz jaudīgāku piedzīvojumu, jo tik ļoti acīs nedurtos aprakstītais aspekts, kuru seriāla izmērā ir gana daudz laika apdomāt.

Pamelas stāsts

Tomēr par emociju trūkumu nevarētu sūdzēties titullomu atveidotāju sniegumā. Ar parūkām, biezām kosmētikas kārtām, acu krāsu mainošām lēcām, mākslīgiem tetovējumiem un pīrsingiem un vēl nez ko noklātie aktieri Lilī Džeimsa un Sebastjans Stens sniedz burtiski uguņojošu aktierspēli. Protams, viņu atveidojamie tēli ir gana kolorīti Dieva jēri, bet ar uzdevumu Džeimsa un Stens tiek galā ļoti labi. Tandēms ļauj mums iedziļināties šī stereotipiem un baumām nokrautā pāra dvēselēs un cilvēciskajā vājumā. It sevišķi krāšņi to izdara Džeimsa, kuras atveidotā Andersone arī daudz sāpīgāk cīnās par sevis atzīšanu dzīvē nekā ballīšu nezvērs Tomijs Lī. Tajā pašā laikā viņu duets, šķiet, atveido ne tikai vienu konkrētu vēsturisku pāri, bet mazliet pat kļūst par simbolisku tēlu jebkurai popkultūras personai, kas teju vairs neprot būt īsti cilvēki ārpus saviem žurnālu tēliem.

Sievietes tēls un viņas brīžiem neapskaužamā lomā šovbiznesa pasaulē ir arī viena no centrālajām seriāla tēmām, kas, protams, ir papildu iemesls tam, ka «Pamela & Tomijs» ir daudz vairāk stāsts tieši par Pamelu, nevis kādu citu. Seksa videoskandāls ir tikai koķets ietvars, lai to izstāstītu. Laikmetā, kad neviens vēl nenojauta, cik spēcīgs var būt internets un cik ātri viens video tajā var izceļot. Tie, kas to nojauta, prata nelietīgi to izmantot, jo deviņdesmitie bija laiks, kad rokzvaigznes vēl neprata ieslēgt datoru. Tas bija laiks, kad Pamela Andersone vēl piedalījās aktieru atlasēs filmām, kas tagad ir cienījama kinoklasika. Konkrēts piemērs ir filma «Losandželosa. Konfidenciāli». Kas zina, ko mums tagad nozīmētu Pamelas Andersones vārds, ja viņas vīrs nebūtu tik slikti izturējies pret galdnieku un viņa nebūtu aktieru provēs piekāpusies Kimai Beisindžerei, kura vēlāk par šo lomu saņēma «Oskara» statueti.

Pam & Tommy

Producē: Annapurna, Hulu.

Pirmā sērija: 2022. gada 2. februārī.

Sēriju skaits: 8.

Scenārija autors: Roberts Sīgels u. c.

Režisors: Kreigs Džilespī, Leika Bella u. c.

Lomās: Lilī Džeimsa, Sebastjans Stens, Sets Rogens u. c.