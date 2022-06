Lielais atgādināja, ka somi, kas divreiz karojuši ar krieviem, lai arī zaudēja teritoriju, pierādīja, ka var par sevi pastāvēt ar ieročiem rokās. “Vācija - viss lielākais ienaidnieks, šodien – lielākais Krievijas draugs, jo kurš tad maksā Krievijai miljardiem eiro dienā par gāzi, ja ne Vācija. Kuri ir tie politiķi, kuri strādā visās lielajās krievu uzņēmumu valdēs, ja ne vācu politiķi ar Šrēderu priekšgalā. Savstarpējā Krievijas un Vācijas pievilkšanās ir ļoti interesanta”.

Krievi uzspļauj un nicina labklājību. Neērtības viņi uzskata par godu un to, pēc Lielā domām, Rietumu pasaule nesaprot un tā esot tā lielākā kļūda. “Krievi uzskata, ka tiklīdz Amerika pazaudēs tualetes papīru, tā vairs nevarēs karot, bet krievi māk dibenu noslaucīt ar pirkstu. To krievi uzskata nevis par zaudējumu, bet par ieguvumu. Šī ir Bizantijas, gadsimtiem ilga vēlme ar milzīgiem zaudējumiem, pacelt visu jaunā, dievišķā pakāpē. Krievi ir gatavi kalpot, atdot pēdējo kreklu, ja viņi tiek pārliecināti, ka tas ir viņu interesēs. Viņi teritoriāli ir viena sestā daļa no pasaules”.