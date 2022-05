Par tantiņu ratiņkrēslā pārģērbies vīrietis uzbrucis Monas Lizas gleznai

Ar baltu krēmu tika nosmērēts gleznas aizsargstikls, kas uzstādīts, lai pasargātu gleznu tieši šāda veida huligānisku darbību gadījumos.

Vandalis, kurš muzejā bija ieradies, pārģērbies par vecāka gada gājuma sievieti ratiņkrēslā, nekavējoties tika aizvests no notikuma vietas.

Aizturēšanas brīdī viņš saucis: "Domājiet par Zemi!"

"Ir cilvēki, kas iznīcina Zemi. Padomājiet par to. Mākslinieki jums saka: padomājiet par Zemi. Tāpēc es izdarīju šo," viņš sacīja.

36 gadus vecais vīrietis nosūtīts uz policijas psihiatrisko nodaļu, pirmdien apstiprināja Parīzes prokuratūra, piebilstot, ka sākusi izmeklēšanu par kultūras artefaktu bojāšanu.

Aculiecinieki norāda, ka svētdien muzejā notikušais licis "žoklim atkārties". "Kāds vīrietis ratiņkrēslā, pārģērbies par vecu dāmu, devās pie gleznas un sāka to dauzīt, pirms to nosmērēja ar kūku," ziņu aģentūrai PA pastāstīja viens no aculieciniekiem, 20 gadu vecais Lūks Sandbergs no ASV.

"Pagāja aptuveni 10 līdz 15 sekundes, līdz apsardze vīrieti aizveda prom, taču šķita, ka pūlis krīt panikā. Man atkārās žoklis, tas tiešām bija kaut kas, ņemot vērā, cik vēsturiska ir Mona Liza."

Kad kūkas krēms tika notīrīts no aizsargstikla, sanākušie aplaudēja.

Zināms, ka stikls renesanses laikā tapušās "Monas Lizas" priekšā uzstādīts pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados pēc skābes uzbrukuma.