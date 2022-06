"Viņa mani sita, spēra, koda un spārdīja," - Kristaps Strūbergs pārtrauc klusēšanu par vardarbību attiecībās

"Balss maskā" uzvarētāja godā. (Foto: Publicitātes)

Kad pagājušā gada maijā slavenās repa grupas "Singapūras satīns" tobrīd dalībnieka, TV3 šova "Balss maskā" pirmās sezonas uzvarētāja un seriāla "Lielie Muļķi" galvenās lomas atveidotāja Kristapa Strūberga sieva un divu dēlu mamma Mairita Twitter paziņoja, ka “aiziet no vardarbīgām attiecībām”, un lūdza ziedojumus bērnu uzturēšanai, jo palikusi bez ienākumiem, tas šķita neticami un apstulbināja kā zibens no skaidrām debesīm.

Vienā dienā divu dēlu vecāku dzīve, ko soctīklos sekotāji, spriežot pēc ierakstiem, bija raduši uzlūkot teju kā idilli un paraugu, sabiedrības acīs bija sagriezusies kājām gaisā. Kamēr Mairita nevairījās runāt par notikušo gan televīzijā, gan presē, Kristaps spītīgi klusēja, vien norādot, ka “nekad nav sitis ne Mairitai, ne sievietei vispār”, bet cietējs vardarbīgās attiecībās patiesībā esot viņš.

Tagad nu dienasgaismu ieraudzījis pusotru stundu garš Kristapa video, kurā viņš paziņo, ka nespēj vairs klusēt, jo tāpat zaudējis gandrīz visu, karjeru un iespēju satikt dēlus ieskaitot. Tiem, kas seko līdzi Strūbergu stāstam, nācās secināt, ka mums Latvijā skandalozas šķiršanās prāvas ziņā ir pašiem savs Džonijs Deps un Ambera Hērda...

Atņemtais šovbizness

“Centīšos runāt tikai tagad, tikai vienu reizi un atbildēt uz visiem jautājumiem, kas ir radušies,” savā video ierakstā iesāk Kristaps Strūbergs, solot visu sacīto pamatot ar izdrukām, īsziņām un citiem pierādījumiem. “Daudzi spiež laikus ziņām par to, ka esmu sieviešu sitējs, jau ir izlēmuši, kāds esmu vīrs un tēvs. Šis ir linča tiesas rezultāts. Vienmēr bijusi viena medaļas puse, bet es vairs nevaru šo visu turpināt.” Stāstu par to, “kā bijis patiesībā”, Kristaps sāk, iztirzājot slaveno sievas tvītu. “Sadalot teikto pa blokiem... Pirmkārt, no attiecībām aizgāju es. Otrkārt, no vardarbīgām attiecībām aizgāju es. Jau februārī.”

Tālāk sacītajā Strūbergs cenšas atspēkot, ka būtu ģimeni atstājis bez naudas. “Februārī aizgāju, maijā notika strīds. Aprīlī rakstīju, ka gribu maksāt bērniem alimentus, pirkt viņiem drēbes un ņemt pie sevis, lai tiktos. Tajā laikā pārskaitīju gandrīz 2000 eiro, lai viņa samaksātu par dzīvokli, atsevišķi vēl par mēbelēm un citām vajadzībām. Biju informējis, ka maksāšu alimentus, dārziņu, drēbes, ņemšu pie sevis. Taču tas, ko nedrīkst darīt, ir turpināt skandālus, jo man ir bail viņu satikt, viss beidzas ar uzbrukumiem – fizisku un emocionālu vardarbību.” Kā apgalvo mūziķis, viņš nojautis, ka abu ieilgušās nesaskaņas kuru katru brīdi no sievas puses eksplodēs soctīklos. Viņaprāt, pie tā bijis vainojams arī tas, ka dzīvesbiedrei, kas nodarbojas ar improvizācijas teātri, skauduši viņa panākumi šovbiznesā. Līdz ar skandālu un vardarbīga cilvēka “slavu” Strūbergs ne tikai zaudējis iespēju tapt uzaicināts jaunos izklaides projektos, bet arī vietu sev tik mīļajā grupā "Singapūras satīns" – vismaz uz laiku, kamēr šai lietai netiks pielikts punkts par labu mūziķim.

Sists, kosts, ieslodzīts, spārdīts

“Viss, ko viņa var pateikt, ka esmu narkomāns, alkoholiķis, ka esot kaimiņiem audio ieraksti no Krāsotāju ielas, kur savulaik dzīvojām, – ka lamājos un kliedzu. Jā, simt punkti, ka tā ir. Jo lamājāmies bieži. Bet, mīļie draugi, sists tiku es, vardarbība notika no viņas puses!” Strūbergs atklāj, ka sieva kopdzīves laikā viņu regulāri spundējusi dzīvoklī, situsi, skrāpējusi, kodusi, dūrusi ar dakšu, metusi ar šķīvi, spērusi ar kājām un lējusi virsū aukstu ūdeni. “Turpat, Krāsotāju ielā, viņa pirmo reizi man pārdauzīja visu seju. Kad liecos koridorā, viņa no visa spēka iesita pa kreiso ausi, līdz šai dienai ar kreiso ausi vairs nedzirdu tik labi.

Jā, es kliedzu, situ pa sienu vai durvīm! Jo tajos brīžos negribēju dzīvot, biju izmisis. Saprotiet – es pat nevarēju neko izdarīt, jo biju iesprostots dzīvoklī.

Viņa vienmēr nāca sejā, sakot – nu iesit man, parādi, kāds esi vīrietis! Par visiem maniem zilumiem un kodumiem… visi – mani draugi, kolēģi – zināja, no kurienes tie ir. Kad man bija "Lielo Muļķu" filmēšana, man bija pārdauzīta kāja. Kad bija "Balss maskā" pirmā uzstāšanās, cilvēki palīdzēja saģērbties [uzvilkt Nelabā kostīmu]. Man toreiz bija tāds kauns, nezināju, ko teikt, jo uz rokas bija violeti zils kodums. Neviens taču neticētu – kā divmetrīgu veci šitā var sadauzīt, tas taču ir absurdi!”

Kristaps Strūbergs. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Nonāk Tvaika ielā

Strūbergs pauž, ka sieva kopdzīves laikā viņu krāpusi (kam esot pierādījums) un “visu runā spoguļattēlā”: “Visu, ko saka par mani, pati patiesībā ir darījusi pret mani. Viņa mani sita!” Lai arī bez attiecīgām izdrukām ekrānā, kas varētu liecināt par darījumu, Kristaps stāsta, ka nonācis situācijā, kad sieva no viņa pieprasījusi naudu, lai izlaistu no dzīvokļa.

Strūbergs neslēpj, ka viņu dzīvesvietās bieži viesi bijuši policisti, kā arī pēc kāda skandāla nonācis Tvaika ielā. “Visiem stāsta, ka ir pierādījumi par to, ka sista. Bet kur tie ir? Jo tā nav, tas nav iespējams! Darīja pāri man, bet pati sauca policiju. Vienā tādā reizē es pirmo reizi strīda laikā nofilmēju, kā viņa sita savu galvu pret grīdu. Laikam Dieviņš man palīdzēja, ka nofilmēju to, lai aizsargātu sevi. Kad to parādīju policistiem, viņi man jautāja, vai rakstīšu iesniegumu pret viņu. Nē, es toreiz vienkārši gribēju tikt ārā no dzīvokļa.”

Pāris gan šķīries, gan atkal sagājis kopā, cerot uz samierināšanos. Tā pasaulē nākusi otra atvasīte. “Pierunāja, lai atgriežos. Gribējās, lai bērnam būtu normāla dzīve. Es nenožēloju atgriešanos, jo ir arī otrs puika, kuru ļoti mīlu, esmu viņu dēļ gatavs visu izciest. Kad paies laiks… Lūdzu Dievu katru dienu, lai viss nostātos savās vietās līdz ar viņu paaugšanos.”

Atklājas, ka ir draudzene

Pēc Strūberga vārdiem, radusies situācija, ka viņam netiek ļauts satikt savus dēlus, kas esot sāpīgākais šajā visā. Lai izvairītos no bijušās dzīvesbiedres vajāšanas un traumējošiem skandāliem, mūziķis neesot atklājis pat tiesai savu tagadējo dzīvesvietu.

Pēc Kristapa teiktā, ir daudzi cilvēki, kas būtu gatavi liecināt par patieso situāciju viņa ģimenē, taču nevar to darīt, jo “arī viņi baidās par savām karjerām”. Jo pieņemts, ka vīrietim nevar būt taisnība, ka vīrietis jau pēc definīcijas nevar būt cietis vardarbībā attiecībās ar sievieti. Ja kāds liecinās, tā tiks traktēta kā “vardarbības atbalstīšana”. Publicētais video noskatīts vairāk nekā 52 000 reižu un saņēmis daudz komentāru, tostarp no bērnu auklītes, kura būtu gatava liecināt par labu Kristapam tiesā.

Viens no komentāriem, kas pavīdēja Kristapa "Instagram" “storijā”, ir no viņa draudzenes Laimas Kozules, ar kuru Strūbergs bijis attiecībās pirms Mairitas un atkal sagājis kopā. “Šī gada laikā esmu redzējusi tik daudz Kristapa asaru, pārdzīvojumu un panikas lēkmju. Bļaušanas klausulē no viņas, kad Kristaps vienkārši gribēja sarunāt par bērnu satikšanu. Mēs kopā pakojām dāvanas bērniem, kuras vairākas reizes tika atdotas atpakaļ. Es uzbrukuma laikā biju dzīvoklī,” raksta Laima, apstiprinot Strūberga teikto, ka decembrī viņiem dzīvesvietā “uzbrukuši vīrieši ar elektrošoku”. Turpat viņa piebilst: “Es Kristapu pazīstu daudzus gadus. Kristapam ir lieliska mamma un vecmamma, kuras iemācījušas cieņpilnu attieksmi pret sievietēm. Tā ir ļoti gaiša un mīloša ģimene, kurai pašlaik jācieš šīs šausmas. Sāp par bērniem. Kristaps ļoti mīl un ilgojas. Sirds plīst pušu, to visu redzot…”

Strūbergs pēc šķiršanās sagājis kopā ar senu draudzeni Laimu Kozuli. (Foto: no privātā arhīva)

“Beidz spekulēt!”

Pusotru stundu garo monologu, kas vietām tomēr neiztur kritiku un nesatur vajadzīgos dokumentāros apstiprinājumus (bet ko nav iespējams precizēt, jo jau sākumā Kristaps paziņo, ka presei nekādus papildu komentārus nesniegs), mūziķis noslēdz ar uzrunu bijušajai sievai. “Mairita, beidz spekulēt, tu labi zini, ka neesmu tev sitis, esmu maksājis alimentus, tev patiesībā nospļauties par bērniem, saviem vecākiem un visiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt.”

“Acīmredzami saikni ar bērniem nav iespējams saraut, viņi mani mīl, tāpat kā es viņus. Un viņi man ir vajadzīgi, atšķirībā no viņas, kas ir tikai tvitermamma. Tu nekad dzīvē nesaņemsi mīlestību, jo tu to nespēj izjust un nespēj dot. Tu esi slikts cilvēks. Pastāstīt, kā tu trīs nedēļas, kamēr bērni Viļānos, ne reizi nepiezvanīji? Kad Marjanam prasīja, vai brauksi uz Rīgu, viņam bija pieauguša cilvēka skumjas sejā. Kāpēc tā? Kāpēc katru reizi, kad bērns nokrita, teici ar akmens seju – nepalīdzi viņam, lai raud. Atceries, kā teicu, viņi mazāki nekad nebūs vairs, viņiem tik ļoti nevajadzēs mammu kā tagad, vienā dienā nesēdēs klēpī un tik ļoti negribēs, lai viņus apskauj. Bet tu to pat nedarīji, tu viņus pat gulēt neliki, tu neko neesi no tā darījusi, tu esi slikts cilvēks! Novēlu visiem tagadējiem draugiem, lai atver acis un redz, kas tu esi par cilvēku, lai bēg, kamēr ir vēl laiks. Atdod man bērnus! Es tev viņus neatdošu, jo tu esi bīstama. Tu esi ļaunākais cilvēks, kādu esmu redzējis un sastapis. Mēs tiksimies tiesā.”

Mairita Rosicka: “Kristap, tu esi zaudējis kontroli pār mani”

Žurnālam "Kas Jauns" komentāru par bijušā dzīvesbiedra Kristapa Strūberga pēkšņo savas versijas izklāstu interneta platformā "YouTube" sniedza arī bijusī sieva un dēlu mamma Mairita Rosicka.

Mairita Rosicka. (Foto: no privātā arhīva)

“Balstoties uz globālajām tendencēm un notikumiem, kam pašlaik seko visa pasaule, jāteic, ka Kristaps ir izvēlējies ļoti labu brīdi, lai vēlreiz apspriestu šo tematu.

Es neesmu pārsteigta par šāda video iznākšanu. Varmākas nespēj pieņemt faktu, ka no viņiem aiziet, un vēl jo vairāk to, ka tiek aizskarta viņu reputācija un viņi vairs nekontrolē katru cilvēku, kas bijis līdzās. Jautājums, protams, kāpēc gan nesagaidīt tiesas procesa beigas, bet tiesas procesa laikā izlaist sevi attaisnojošu, emocionāli sakāpinātu video ar lērumu skrīnšotu, kas it kā visiem tagad būtu jāuztver kā pierādījumi. Vai šis cilvēks neuzticas tiesas procesam, kurā uz galda ir arī manis sniegtie pierādījumi par vadarbību, par nerūpēšanos par bērniem, kā arī dažādu iestāžu atzinumi par situāciju? Vai šis uzskatāms par mēģinājumu ietekmēt tiesas iznākumu?

Kā redzams viņa prezentētajos skrīnšotos, centos ar viņu šķirties, saliekot visu “pa punktiem” un liekot bērnu intereses pirmajā vietā. Esmu bijusi atvērta izlīgumam ar nosacījumu, ka tiek apmaksāta bērnu izglītība, piemēram, kamēr pārējo nodrošinu pati. Nosacījums “maksāt par drēbēm”, kas var rezultēties divos nopirktos zeķu pāros, nav neviena interesēs. Tāpat kā palikt mājās, kur bērni redz, kā tēvs sit viņu mammu. Ņemot vērā, ka tiesas process nav noslēdzies, manas iespējas komentēt video saturu ir ierobežotas. Tas tikai atgādina par to, ka Kristaps iepazinies ar pāris gadu vecām sociālo tīklu tendencēm un ņēmis piemēru no tādiem visā pasaulē zināmiem cilvēkiem kā Shane Dawson, James Charles un citiem (kuri ir atzīti vainīgi, taču cenšas taisnoties). Par šo tematu esmu runājusi pietiekami, kā arī iepazīstinājusi ar pierādījumiem visus žurnālistus, kuriem esmu uzticējusi savu stāstu.

Es turpinu strādāt daudzajos darbos, kā arī pilnībā uzturēt abus bērnus ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) atbalstu un esmu pateicīga visiem tiem cilvēkiem, kuri atsaucās aicinājumam palīdzēt. Esmu neizsakāmi pateicīga arī Centram Marta, kas sniedzis ilgstošu psiholoģisko atbalstu, un, pateicoties šai palīdzībai, jebkādas šī cilvēka rīcības publiskajā telpā mani nespēj satricināt. Kristap, tu esi zaudējis kontroli pār mani un manām emocijām. Laiks parūpēties par bērniem.”