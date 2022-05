34. Rīgas modes nedēļa atklāta ar ukraiņu dizaineru virtuālo 3D modes skati

Paredzēts, ka galvenās skates notiks kultūrvietas "Hanzas perons" telpās. BMF norāda, ka šosezon Rīgas modes nedēļa vadmotīvs būs digitālā mode, kur varēs baudīt ne tikai Rīgas modes nedēļas viesi, bet arī tirdzniecības centra "Spice" apmeklētāji.

Rīgas modes nedēļas atklāšanā pirmo reizi Baltijā norisināsies digitālās apģērbu kolekcijas virtuālā skate, kuru veidojuši Ukrainas 3D modes dizaineri sadarbībā ar Latvijas digitālajiem speciālistiem no uzņēmuma “Bad Frogs”. Pasākuma viesiem būs iespēja iejusties digitālajā vidē un uzreiz pēc modes skates iepazīties ar 3D tērpu izstādi. Tirdzniecības centra “Spice” apmeklētāji virtuālajā 3D šovā varēs piedalīties 28. un 29. maijā.

Modes nedēļas 34. sesijas atklāšanu iezīmēs Ukrainas 3D modes dizaineru, Ukrainas pirmās un vienas no lielākajām apģērbu dizaina skolas Pushka School audzēkņu digitālās apģērbu kolekcijas skate RFW ietvaros rīkotās digitālās skates iestudējuma pamatā ir miers Ukrainā. Digitālās izrādes fons ir veidots kā kviešu lauks zem klajas debess. Zilas debesis un zeltains lauks ir Ukrainas karoga pamatā un ir galvenais valsts simbols. Izrādi pavadošās futūristiskās konstrukcijas ir paplašinātā realitāte, kas veido jaunu uztveri par apkārtni. Prezentācijas viesi varēs “doties nākotnē”, tuvplānā aplūkot tērpu detaļas un pēc virtuālā šova apskatīt 3D kolekcijas izstādi.

“Pushka School studenti bija spiesti pamest savas mājas, dzimteni, un pašlaik katrs no viņiem atrodas dažādos Eiropas nostūros. Ikviens no viņiem vēlas atgriezties mājās, tāpēc kolekcijas galvenā ideja ir balstīta uz ukraiņu identitāti, pašu saknēm un Ukrainas DNS redzējumu. Digitālo apģērbu var iegādāties globālajā mazumtirdzniecības platformā DRESSX, kā arī NFT formātā platformā Support UA Gallery. Pateicoties projekta līdzdibinātājiem: NFT aģentūrai CTRL/ART/D un slavenajai ukraiņu galerijas īpašniecei Likai Spivakovskajai, summa no pārdotajiem darbiem tiks nosūtīta palīdzībai Ukrainas armijai,” stāsta Pushka School vadītāja Irina Krasiļņikova.

Baltijas Modes federācijas prezidente Elena Strahova akcentē, ka modes industrija nepārtraukti attīstās un izpēta arvien negaidītākus virzienus. Pēdējā laikā interesantākais no tiem ir virtuālo tērpu veidošana - šos tērpus ir iespējams piemērīt, vienkārši nospiežot dažas mobilā telefona pogas. Pirms pusgada pasākuma rīkotājiem šķita, ka digitālās kolekcijas ir tāla nākotne, taču jau tagad tās ir kaut kas tāds, kas pieejams ikvienam. Tieši tam rīkotāji vēlas pievērst uzmanību gaidāmajā modes nedēļā

34.Rīgas modes nedēļas tēla veidošanā iesaistījusies idejas autore un stiliste Olga Kolotova, ar 3D dizainu strādā Silvija Rudzinska un montāžas inženieris un attēlu apstrādātājs ir Oļegs Zernovs.