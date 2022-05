VIDEO: Andris Kivičs ierodas savest kārtībā šovu zvaigznes Magones sētu

Un nu ir pienācis tas brīdis, kad abi tiekas arī klātienē, Magones mājās Gulbenes pusē.

Kiviču ģimenes efektīgā ierašanās BMW kabrioletā patiešām ir Holivudas cienīga, taču neba izrādīties viņi ir turp aicināti. Magonei padomā kāds nopietns darbs, kur vajag “riktīgu veci ar pautiem”, un Kivičs, viņasprāt, ideāli atbilst šim kritērijam. Viena no šīs ziemas vētrām nogāzusi pamatīgu bērzu, to nu vajadzētu ar motorzāģi sadalīt, aizvākt un atrast kokmateriālam labāku pielietojumu. Piemēram, no kāda gabala izveidot bērnu sēdeklīti.

"Avotiņu" saimniece Magone Šutoviene un muzikants Andris Kivičs - grūti atrast, kas šiem diviem cilvēkiem varētu būt kopīgs. Izņemot vienīgi... dalību telekanāla "STV Pirmā!" realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Par pēdējo Kivičs, gan kļūst domīgs, neskatoties uz Norvēģijas meža darbos iegūto pieredzi: “Nu nezinu, neko tādu vēl neesmu darījis … neesmu tēlnieks. Es domāju, nu būs varbūt bērzs jānozāģē..."