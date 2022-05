Nedēļas jaunumi "Tet+" - pašmāju filma "Ūdens garša", šovs "Nākamā līmeņa šefpavārs" un seriāls "Šī pilsēta pieder mums"

Ūdens garša

Katrīna ir žurnāliste, kura pēta noslēpumainu organizāciju, ko vada plašu popularitāti ieguvušais Meistars.

Kad Katrīna uzzina par shēmām, kas stāv aiz Meistara biedrības Ūdens mājas, viņa nolemj to izmeklēt un informēt sabiedrību par patiesībā notiekošo. Kas slēpjas aiz miljonu eiro vērtā Meistara projekta, kur cilvēki sevi attīra ar īpaši strukturēta ūdens spēku? Taču Katrīna uzzina, ka organizācijā aktīvi ir iesaistījusies arī viņas meita, kura ir pārliecināta par ūdens spēku.

Režisora Matīsa Kažas filmu "Ūdens garša" skatieties "Tet+ Kino".

Filmas "Ūdens garša" aktieru ansamblī ir pazīstami un pieredzējuši aktieri, kuri ne reizi vien ir strādājuši kopā ar jauno režisoru. Galvenajās lomās: Vilis Daudziņš, Iveta Pole, Andris Keišs, Jānis Skutelis, Gerds Lapoška, Alise Dzene, kura ir arī scenārija līdzautori. ""Ūdens garšas" scenārijs tapa sadarbībā ar visiem iesaistītajiem aktieriem. Pilnīgi visiem bija iespēja radīt tekstus un epizodes. Es piedāvāju varoņus un sižeta sākotnējo uzstādījumu, taču turpmāko mēs radījām visi kopā,” stāsta Matīss Kaža, kura jaunākā filma uzņemta neparastā stilā – kā viena nepārtraukta aina.

Remzijs komandē atkal

Šovā "Nākamā līmeņa šefpavārs" ("Next Level Chef") jūs gaida vēl neredzēta kulināro prasmju parāde!

Slavenais šefpavārs Gordons Remzijs palīgā ņēmis vēl divus šefpavārus – Naišu Aringtoni un Ričardu Bleizu –, lai meklētu īstas pavārmākslas zvaigznes. Viņi atlasījuši piecpadsmit mājas pavārus, sociālo tīklu un arī profesionālus pavārus, kuri mēģinās pacelt savus sapņus nākamajā līmenī.

Pavāri darbosies dažādās virtuvēs, kas izvietotas trīs līmeņos – pašā augšā ir vismodernāk aprīkotā, vidējā līmenī ir standarta komerciāla virtuve, bet pagrabā ir vāji aprīkota virtuve. Piedevām tie, kas gatavos augšējā virtuvē, pirmie izvēlēsies produktus, bet tie, kas zemākajā, ēdienus taisīs no pārpalikumiem. Karsta un emocionāla cīņa var sākties!

Labākie tiks uz priekšu, sliktākie tiks izslēgti, kamēr noskaidrosies labākais! Balva ir kārdinoša – 250 tūkstoši ASV dolāru un trīs slaveno šefpavāru padomi vesela gada garumā. Kurš gan nesapņo par to?

Aizraujošo pavāršovu skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" latviešu vai angļu valodā.

Policija un korupcija

Baltimoras policijas iecirkņa Ieroču izsekošanas nodaļā slēpjas korupcija un pārkāpumi.

Pavisam svaigo seriālu "Šī pilsēta pieder mums" ("We Own This City") skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Šis sešu sēriju seriāls balstīts izdevuma "Baltimore Sun" žurnālista Džastina Fentona sarakstītās grāmatas motīvos. Viens no seriāla veidotājiem ir populārā "The Wire" radītājs Deivids Saimons, talkā nācis arī viņa ilggadējs kolēģis Džordžs Pelekanoss. Bet vienā no galvenajām lomām – Holivudas sliktais zēns Džons Berntāls.