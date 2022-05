Vai Marija Naumova zinātu, kā Latvijai tikt Eirovīzijas finālā? Ļaudis tviterī sašutuši, ka "Citi zēni" palika aiz svītras

Ok. Es tomēr pieslēdzos koleģiālai aizstāvībai. Finālā tika arī sliktāki priekšnesumi (tā reizēm notiek). “Citi Zēni” bija feini. Ja kāds grib viņiem pārmest, tad bring it on - Jums sākumā jāiet caur mani! #Eirovīzija