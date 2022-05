Mūžībā devusies grafiķe un gleznotāja Malda Muižule

LSM ziņo, ka atvadīšanās no Muižules notiks 11. maijā, plkst. 13:30, Atvadu zālē, Jēkabpils ielā 28, Rīgā.

“Peldētāji”, 1990, kartons, eļļa, 82x61,5 cm, LMS muzejs. (Foto: Malda Muižule)

Malda Muižule, krāsās un formā spilgta un spēcīga māksliniece, dāsni veltījusi savu radošo mūžu grafikas, tās tehniku, akvareļglezniecības un eļļas glezniecības attīstībā. Nozīmīgs posms mākslinieces darbam bija vasaras glezniecības plenēri 20.gs. 70.-90. gados radošajā namā “Zvārtavas pils”. Plenērus rosināja gleznotājs Henrijs Klēbahs (1928-1998), un Malda Muižule darbojās kopā ar gleznotāju Ivaru Muižuli, grafiķi Maiju Dragūni, vitrāžas mākslinieci Māru Karkliņu, interjeristu Ģirtu Kārkliņu (1951-2007), gleznotāju Kārli Dobrāju u.c. Būtisks ir mākslinieces sniegums un ilgtermiņa darbība “Mākslinieku namā”, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā, mākslinieku darbnīcā nr. 73a un Mākslas fonda Eksperimentālajā estampa darbnīcā (tag. LMS muzejs).

Pirmo izglītību mākslā Malda Muižule guva no 1952.-1957. gadam, mācoties Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Telpu dekoratīvās noformēšanas nodaļā (LLMV; tag. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Interjera dizaina izglītības programma), un diplomdarbā veidoja J.Raiņa lugas „Spēlēju, dancoju” uzveduma dekoratīvā noformējuma metus. LLMV M. Muižule beidza ar izcilību. LLMV pedagogi māksliniecei bija pasniedzējs un direktors (1949-1954), rotu mākslinieks, mākslas zinātnieks Voldemārs Ansulis (1919-1997), LLMV Dekoratīvās noformēšanas nodaļas vadītājs (1952-1989), gleznotājs Valters Uzticis (1914-1991), LLMV direktors (1954-1970), tēlnieks Eduards Mažeiks (1923-1983). Audzēkņi pedagoga Žaņa Albuža vadībā meklēja jaunas etnogrāfiskās formas, īpašu uzmanību veltīja īpatnējām Kurzemes formām un rakstam. Maldas Muižules skolas biedres bija nākamās mākslinieces: keramiķe Edīte Zvagule, rotu māksliniece Mirdza Burve, pedagoģe, gleznotāja Benita Astra Bitāne.

No 1957.-1963. gadam M. Muižele studējusi LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozare) un pēc trešā kursa specializējusies grāmatu grafikā, tās ilustrācijai. Māksliniece absolvējusi LMA ar diplomdarbu “Ofortu cikls “Rojas zvejnieki”” - seši darbi ksilogrāfijas tehnikā, katrs 13x9 cm. Diplomdarba vadītājs bija grafiķis, ksilogrāfijas meistars, latviešu profesionālās grafikas pamatlicēja, LMA Grafikas meistardarbnīcas vadītāja Riharda Zariņa (1869-1939) audzēknis Pēteris Upītis (1899-1989), strādājis Grafikas katedrā no 1945.-1989.g.

Maldas Muižules pasniedzēji LMA bija mākslinieki - Riharda Zariņa audzēknis, oforta meistars Arturs Apinis (1904-1975; Grafikas katedrā no 1945.g., vadītājs 1945-1952, 1962-1975), Gundega Vaska (1917-2005; Grafikas katedrā no 1950.g., vadītāja 1957-1962), Pāvels Ļubomudrovs (1916-1984; Grafikas katedrā no 1951-1957), Alberts Goltjakovs (1924-2016; Grafikas katedrā no 1961-1999), plakāta mākslas veidotājs Latvijā Maigonis Osis (1929-1988; Grafikas katedrā no 1960-1988) un gleznotāji Valdis Dišlers (1922-2011), Uga Skulme (1895-1963), Leo Svemps (1897-1975).

Līdzās Maldai Muižulei LMA Grafikas nodaļu pie profesora A. Apiņa absolvēja mākslinieki - Naftolijs Gūtmanis ar ofortu ciklu “Jauno celtnieku portreti”, Jānis Reinbergs veidoja sešus politiskos svētku plakātus, Aleksandrs Dembo (1931-1999) ar ofortu ciklu “Jūras arāji”. Savukārt, pie profesora P.Upīša absolvēja Inārs Helmūts ar linogriezuma ilustrāciju ciklu Andreja Upīša romānam “Pa varavīksnes tiltu”, Ēriks Priedkalns (1928-2006) radīja ilustrācijas un grāmatas maketu krievu autoru Iļjas Ilfa un Jevgeņija Petrova satīriskam romānam “Divpadsmit krēsli”.

Pēc LMA absolvēšanas Malda Muižule strādāja izdevniecībā “Liesma”, kurā jau studiju laikā publicēja karikatūras un zīmējumus, kā arī žurnālos “Dadzis” (1966), “Veselība” (1974, 1975, 1979 u.c.), laikrakstos “Literatūra un Māksla”, “Padomju Jaunatne”, izdevumā “Pasaku kalendārs” (1965, 1966, 1969).

Malda Muižule bija LMS biedres kandidāte no 1966. gada ar grafiķa Artura Apiņa, gleznotāja, grafiķa Artūra Jēgera (1922-2008), gleznotāja, karikatūrista Uģa Mežavilka (1929-1998) un LMS Grafikas sekcijas ieteikumiem. LMS biedre māksliniece kļuva 1967. gadā ar grafiķa Uģa Mežavilka, Semjona Šegelmaņa, Dzidras Ezergailes (1926-2013) rekomendācijām un LMS Grafikas sekcijas priekšsēdētāja, grafiķa, gleznotāja Artura Mucenieka (1912-1984) un Grafikas sekcijas ieteikumiem. Malda Muižule tika uzņemta LMS Grafikas sekcijā ar ainavas žanra grafikas darbiem oforta tehnikā un karikatūru sēriju. Māksliniece darbojās LPSR Mākslas fonda (MF) izstāžu pieņemšanas komisijā (1984), kopā ar Maiju Tabaku (priekšsēdētāja), Aivaru Gulbi, Gunāru Krolli, Ramonu Umbliju, Egilu Rozenbergu u.c. Māksliniece izpildīja LPSR un PSRS MF radošos pasūtījumus grafikas tehnikās.

Malda Muižule izstādēs piedalījās no 1965. gada. Māksliniece sākotnēji piedalījās karikatūru izstādēs: 2. Republikas karikatūru izstādē (kopā ar Eduarda Rusmaņa, Imanta Melgaiļa (1923-2018) u.c. darbiem, “Mākslinieku nams”, 1965), Karikatūru izstādē (kopā ar Samuelu Haskinu (1909-1974), Mirdzu Ramani (1921-1996), Imantu Melgaili, Vili Zaķi (1937-1977), Aleksandru Stankēviču (1932-2015) u.c., Bauskas muzejs, 1965), 3. Republikas karikatūru izstādē (“Mākslinieku nams”, 1968), Baltijas Republiku akvareļu izstādēs (1968, 1970, 1973 diploms, 1977, 1980, 1985), Republikas akvareļu izstādēs (1966, 1972, “Akvarelis-74” 1974, “Rīga” 1976), Tallinas grafikas triennālē (1968, 1971, 1974, 1977, 1980 Grand Prix), LMS izstādē “Mākslas dienas” (1966, 1967, 1969, 1973, 1974, 1978, 1980, 1984 “Daba. Vide. Cilvēks” (ideja Ojārs Ābols (1922-1983)), 1985, 1987, “Pavasara salons”, LMS galerija, kuratore Inese Baranovska, 1995), “Mākslas meistari Pavasarim” (Dailes teāris, 2001, 2002, 2005, 2006; LNMM, kuratori Ivars un Helēna Heinrihsoni, 2002, 2004), LMS izstādē “Rudens” (1973-1986).

Maldas Muižules darbi bija pārstāvēti PSRS un LPSR Mākslas fonda Mākslas eksporta salona izstādēs Beļģijā (1969), Nīderlandē (1975), bij. Dienvidslāvijā (1978), Francijā (1983), Bulgārijā, Vācijā, Itālijā, Mongolijā (1985) u.c. Mākslinieces darbi tika iekļauti izstādēs: “24 Latvijas grafiķes” (LMS galerija, kuratore I. Baranovska, Latviešu centrs, Sidneja, Austrālija, 1995), “Latvijas akvarelis 1957-1997” (LNMM, “Arsenāls”, 1999), “Tikai jūra” (galerija “ASūna”, 2000, prēmija), “Ceļojums Rīga-Hanzas pilsēta” (galerija “Bastejs”, kuratore Baiba Morkāne, 2000), “Papardes zieds” (“ASūna”, 2002), “Nenorunātas tikšanās” (LNMM, “Arsenāls”, LLMC kuratores - Solvita Krese, Inga Lāce, Andra Silapētere, 2019), “Ābols. Ripo. Jūra” (LMS galerija, kuratori Igors Dobičins, Jānis Purcens, 2020).

Malda Muižule rīkoja personālizstādes un nelielas grupu izstādes: “Mākslas dienās” (Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, 1973), “Mākslinieku namā” kopā ar Aivaru Gulbi un Ināru Helmūtu (1973), “Grafika, akvatinta” (“Mākslinieku nams”, 1980, 1983, 1987 kuratore un kataloga sast. Karīna Kropa). Maldas Muižules ceļojošās personālizstādes notika MF rīkoto Kultūras dienu ietvaros Latvijā, Igaunijā (1983), Francijā (1983), Austrijā (1986). Mākslinieces personālizstādes norisinājušās arī bij. LPSR Jaunatnes teātrī (tag. “Lielā Ģilde”, 1986), Zviedrijā (1992), galerijā “Jāņa sēta” (vadītāja K. Kropa, 1997), galerijā “Rīgas Galerija” (“Tu un Es”, vadītāja Inese Riņķe, 1997), galerijā “M6” (“Ilūziju zeme”, kopā ar Patrīciju Tiknuss, kuratore Inga Šteimane, 1998), Cēsu Izstāžu namā (“Cerību laiks”, kopā ar Ivaru Muižuli un Patrīciju Tiknuss, 2000), LMS galerijā (“Akvareļi, grafikas, gleznas”, vadītāja Aija Zariņa, 2007).

Malda Muižule saņēmusi nozares apbalvojumus: “Mākslas dienas” diplomu, medaļu (1973), LPSR KM un Arodbiedrību centrālās padomes Goda rakstu (1984). Par sasniegumiem un ieguldījumu grafikas attīstībā māksliniecei piešķīra LPSR Nopelniem bagātās mākslas darbinieces nosaukumu (1987).

Malda Muižule darbojās grāmatu grafikā, veidoja ilustrācijas un izstrādāja dizainu izdevniecības “Liesma” izdevumiem: Elīna Zālīte “Agrā rūsa”, Jansons Alberts “Bīstamā sieviete. Stāsti” (1966), J.Rainis “Mīlas vārdi” (1983, LPSR TSI diploms 1984), Ārija Elksne “Es visu mūžu mīlējusi esmu” (1988) u.c.

Maldas Muižules darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Jaunmoku pils muzejā, Kuldīgas novada pašvaldības iestādē “Kuldīgas novada muzejs” u.c.

Jauns.lv un Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieces Maldas Muižules tuviniekiem un kolēģiem.