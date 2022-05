Ramona Salmiņa sevi disciplinē ar mērķu sienu

Kā atgādina žurnāls "Kas Jauns", Ramona aizgāja no raidījuma "Rīta Panorāma", kā vienu no iemesliem minot agro celšanos - no gultas ārā jākāpj bijis jau četros no rīta.

Pie tā gadu laikā pierast viņa nav spējusi un tagad novērtē, ko nozīmē kārtīgi izgulēties. “Guļu ar baudu,” žurnālam "Kas Jauns" atzīst Ramona, stāstot, ka šobrīd daudz laika veltot sev. “Tuvojas vasara, fiziski nepieciešams ar sevi padarboties. Daudziem šķiet, ka man Dievs iedevis slaidu augumu, bet tas nebūt nenozīmē, ka varu ēst visu pēc kārtas un nedomāt par figūru. Aizvien trīs reizes nedēļā apmeklēju sporta zāli. Es piedomāju par visu – ko ēdu, kur esmu, kā izskatos. Tas man ir svarīgi,” paskaidro TV personība.

TV personība gandarīta par pašas ieviesto tāfeli, kas ir izcils palīgs ikdienas strukturēšanā. (Foto: no privātā arhīva)

Salmiņa kopš Jaungada savā ikdienā ieviesusi jaunu paradumu. Savu dienaskārtību viņa nu veido pēc pašas taisītas “mērķu sienas”. “Braucām ar draugu uz laukiem un runājām par mūsu mērķiem. Prātojām, ka tie ir, bet kaut kur izčab. Tad man radās ideja uztaisīt šo mērķu sienu. Aizbraucu uz būvmateriālu veikalu, nopirku tāfelīti, piespraudes un mazas lapiņas, uz kurām sarakstīju mērķus dažādās dzīves jomās. Piemēram, 144 treniņi 2022. gadā. Uz citas lapiņas ir mērķis izlasīt vienu grāmatu mēnesī. Uzrakstu grāmatas nosaukumu un laiku, kad sāku lasīt. Tāpat atzīmēju tikšanās ar draudzenēm un citas lietas. Viss noslēpums, lai paveiktu vēlamās lietas, ir laika plānošanā un sevis disciplinēšanā. Šādā veidā es neko nezaudēju, bet tikai iegūstu,” tā Ramona.

