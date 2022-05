"Summer Sound" uzstāsies Džons Ņūmens un Riton

Festivāla programmu papildina arī pašmāju hiphopa mūziķis Ansis un kaimiņzemes "Eirovīzijas" sensācija - lietuviešu grupa "The Roop".

2016. gadā Riton bija “BBC Radio 1” top mākslinieks, izdevuma “DJ Mag” gada albuma statusā ar “Eine Kleine Nacht Music” un turpināja gūt panākumus ar “Turn Me On”, kas "Spotify" un citās mūzikas straumēšanas vietnēs atskaņots vairāk nekā 300 miljonu reižu.

Riton, īstajā vārdā Henrijs Smitsons, ir elektroniskās mūzikas dīdžejs un producents no Lielbritānijas. (Foto: Publicitātes foto)

Viņš veiksmīgi atrod jaunus talantus un iespējamas sadarbības. Tā, piemēram, 2016. gadā Riton atklāja Kah-Lo no Nigērijas, ar kuru kopā izveidoja kompozīciju “Rinse & Repeat” un pat izdeva kopīgu albumu “Foreign Ororo”, pēc kura Kah-Lo kļuva par pieprasītāko ierakstu mākslinieci Nigērijā, bet viņu kopdarbs “Rinse & Repeat” tika nominēts "Grammy" balvai.

Jau 2019. gadā Riton saņēma šo balvu par savu producēto "Silk City" (Mark Ronson & Diplo duets) dziesmu “Electricity” ar Dua Lipa. 2021. gada februārī Riton, sadarbojoties ar Nightcrawlers, radīja klubu mūzikas pasaules hitu “Friday”, kurā piedalās interneta zvaigznes Mufasa un Hypeman, un, kas, nu jau kļūstot par piektdienas himnu, straumēts vairāk nekā 600 miljonus reižu.

Džons Ņūmens, pilnajā vārdā Džons Viljams Pīters Ņūmens, ir solists, komponists, producents un nu jau arī dīdžejs no Anglijas. Nu jau pirms desmit gadiem, 2012. gada maijā, Džons pasaules slavu iekaroja izpildot Rudimental hitu “Feel The Love”, kas iekaroja mūzikas topu virsotnes ne tikai Lielbritānijā, bet visā pasaulē. BBC Radio atzina to par gada pasaules karstāko mūzikas ierakstu. Pēc šī skaņdarba sekoja hits pēc hita, tūre pēc tūres, noslēdzot šo skrējienu tuksnesī ar leģendārā festivāla “Coachella” galvenā mākslinieka statusu, trīs britu mūzikas balvu nominācijām, neskaitāmām mūzikas topu virsotnēm, sadarbojoties ar tādiem mūzikas smagsvariem kā Nile Rodgers un Calvin Harris, starptautiski nopelnītiem Zelta un Platīna diskiem u.c balvām.

Jau tīņa gados viņš bija entuziastisks dīdžejs. Iemēģinot atkal savas prasmes, miksējot gan pats savus, gan savu iemīļoto mākslinieku skaņdarbus, Džons ātri vien saprata, ka atgriešanās pie saknēm ir tas, ko viņš no sirds mīl un vēlas darīt. Pēc pandēmijā piedzīvotās astoņpadsmit mēnešus ilgās prombūtnes no mūzikas un sociālajiem tīkliem, Ņūmens atgriezās uz skatuves. Pirmais viņa dīdžeja darba auglis bija “Waiting For A Lifetime”, sadarbojoties ar Warner Music, ko viņš pats dēvēja par savu ilgi gaidīto muzikālās karjeras pārmaiņu punktu. Tam sekoja vasaras deju mūzikas hits “If You Really Love Me (How Will I Know)” ar David Guetta.

Lietuviešu grupa "The Roop". (Foto: Publicitātes foto)

Festivālā jau iepriekš izziņota folk-elektro mūzikas apvienība no Ukrainas "Go_A", kā arī tāda Latvijas mākslinieku plejāde kā "Musiqq", Gacho, "Jumprava", "Dagamba", "Astro’n’out", "Singapūras Satīns", "Kreisais Krasts", "Pienvedēja Piedzīvojumi", Ralfs Eilands un citi.

Pašmāju hiphopa mūziķis Ansis. (Foto: Publicitātes foto)

Desmitais festivāls "Summer Sound” Liepājā norisināsies jūlija izskaņā – 29. un 30. jūlijā.

Visas 2020. gada festivāla iegādātās biļetes ir derīgas, un ar tām nav jāveic nekādas papildu darbības, lai varētu apmeklēt festivālu šogad.