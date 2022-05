Kima Kardašjana nokrītas svarā par 7 kg, lai varētu uzvilkt 5 miljonus vērto Merilinas Monro kleitu

Pirmdienas vakarā Ņujorkā notikušajā “Met Gala” ballē realitātes šova zvaigzne Kima Kardašjana izskatījās satriecoši eleganti. 41 gadu vecā miljardiere pasākumam bija izvēlējusies piecus miljonus ASV dolāru vērtu kleitu, kas savulaik piederējusi aktrisei Merilinai Monro.

Lai vizuālais tēls izdotos pēc iespējas nevainojamāk, Kima pat savus tumšos matus bija nokrāsojusi platīna blondus.

TV personībai uz sarkanā paklāja pievienojās viņas mīļotais vīrietis Pīts Deividsons, kurš bija ģērbies tumšā uzvalkā, baltā kreklā un uz acīm uzlicis tumšās brilles.

Merilina Monro 1962. gadā. (Foto: Snap/Shutterstock/ Vida Press)

Intervijā uz sarkanā paklāja Kima pastāstīja, ka leģendārā kleita nav derējusi viņas sievišķīgi formīgajām auguma aprisēm, kad viņa to pirmoreiz pielaikojusi. Taču viņa uzreiz zinājusi, ka šis ir viņas īstais tērps “Meta Gala” ballei un nekas viņu neatturēs no tā, lai to uzvilktu.

Kardašjana nekavējoties sev noteikusi striktu uztura un vingrošanas režīmu, lai nodrošinātu, ka pienākot balles datumam viņai šī kleita derētu kā uzlieta.

Kima atklāja, ka zaudējusi 16 mārciņas (7,3 kg) svara, lai varētu uzvilkt šo leģendāro tērpu.

“Šī ir Merilinas Monro kleita. Tā ir 60 gadus veca,” norādīja Kima.

“Man bija ideja to uzvilkt un piemērīt. Tā nāca kopā ar bruņotu apsardzi un garajiem cimdiem. Es to uzmērīju un man tā nederēja. Man vajadzēja nokristies svarā par 7 kilogramiem.”

“Es biju apņēmības pilna, lai man tā derētu… un to paveicu…,” stāstījumu noslēdz Kima.

Ļaujot ieskatīties savā striktajā uztura režīmā, Kardašjana atklāj, ka trīs nedēļas pilnībā atteikusies no ogļhidrātiem un cukura.

Vairākas nedēļas klīda runas, ka Kima Kardašjana vēlas tērpties leģendārajā Merilinas Monro kleitā, kura viņa dziedāja prezidentam viņa 45. dzimšanas dienā 1962. gada 19. maijā.

Caurspīdīgo kleitu, ko izstrādājis kostīmu mākslinieks Žans Luiss (Jean-Louis), Merilina Monro savulaik iegādājās par 1440 ASV dolāriem. Vairākus gadus vēlāk kleitu izsolē pārdeva par 1 miljonu dolāru, bet tās vērtība gadu laikā pieckāršojusies.

Aizvadītajā mēnesī Kima Kardašjana redzēta pametam Riplija muzeju Orlando, kur šis leģendārais tērps atrodas pastāvīgajā ekspozīcijā. Pēc tam arī paradījās runas, ka realitātes šova zvaigzne vēlas izīrēt šo ikonisko tērpu.

Tiesa, leģendārajā tērpā Kima bija tērpusies vien dažas minūtes. Atklājies, ka pie ieejas Metropolitēna muzejā Kimai bijusi sagatavota speciāla slēgta ģērbtuve, kur viņa oriģinālo tērpu nomainījusi pret kopiju un atlikušo vakaru pavadījusi tajā.

Kima Kardašjana ar draugu Pītu Deividsonu. (Foto: ddp/Instar / Vida Press)

“Es ar cieņu izturos pret šo tērpu un saprotu tā nozīmi ASV vēsturē,” žurnālistiem norādījusi Kima. “Es nekādā gadījumā neatļautos tajā sēdēt un ēst, vai pakļaut apģērbu jebkādam citam riskam.” Lai maksimāli sargātu tērpu, Kima iepriekš bija izmēģinājusi savu gājienu pa sarkano paklāju un kāpnēm, kā arī bija atteikusies no dekoratīvās kosmētikas uz auguma, ko citkārt regulāri lieto.

Nav zināms, kādas grūtības Kimas komandai bija jāpārvar, lai iegūtu atļauju uzvilkt šo tērpu “Met Gala” kostīmu ballē. Interesanti, ka tas ir pirmais “kailais tērps” modes vēsturē, kas veidots radot kaila ķermeņa ilūziju. Kleitu pēc Merilinas Monro pasūtījuma radījis Holivudas kostīmu mākslinieks Žans Luiss. Prezidenta Kenedija dzimšanas diena ir viens no pēdējiem pasākumiem, ko apmeklēja Merilina Monro. trīs mēnešus vēlāk ekrāna dīva devās mūžībā.