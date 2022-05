Augustā Igaunijā koncertēs leģendārais mūziķis Niks Keivs un "The Bad Seeds"

Kā zināms, Nika Keiva un "The Bad Seeds" koncerti ir vieni no emocionāli dziļākajiem un auditoriju aizraujošākajiem pasaulē, tāpēc jo īpaši zīmīgi, ka viņu pirmā uzstāšanās Igaunijā noritēs tik īpašā vietā kā Hāpsalas pils.

1982. gadā izveidotā grupa karjeras laikā izdevusi septiņpadsmit studijas albumu, sākot ar “From Her To Eternity” 1984. gadā un beidzot ar jaunāko - "Ghosteen" (2019), ko kritiķi novērtējuši par visu laiku labāko grupas sacerējumu.

Austrāliešu dziedātājs un dziesmu autors Niks Keivs studēja mākslu Melburnā un savu muzikālo ceļojumu sāka vienā no pilsētas vadošajām postpanka grupām "The Birthday Party". Pēc pārcelšanās uz Londonu un vēlāk uz Berlīni "The Birthday Party" izjuka, taču tās vietās piedzima apvienība "Nick Cave & The Bad Seeds".

Keiva mūziku kopumā raksturo emocionāla intensitāte, bagāta ietekmju daudzpusība un liriska apsēstība ar tik fundamentālām vērtībām, kā nāve, reliģija, mīlestība un vardarbība.

Pasaules mēroga panākumus Niks Keivs guva, kad klajā nāca mierīgākas klavierbalādes, piemēram, "Where the Wild Roses Grow" (1994), kurā piedalījās burvīgā Kailija Minoga.

Patlaban "Nick Cave & The Bad Seeds" ir viena no pasaules mūzikas kritiķu visaugstāk vērtētajām apvienībām, kura līdz šim pārdevusi vairāk nekā piecus miljonus albumu kopiju.