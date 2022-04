Andris Kivičs atgriežas Latvijā - skandalozā muzikanta gaitas atkal redzēsim TV šovā

Jau no pirmdienas, 2. maija, iemīļoto slavenību pulkam – “Avotiņu” saimniecei Magonei Šutovienei, atklātajai un drosmīgajai Olgai Kambalai, kā arī eksotiskajam brazīlietim Felipem Gabrielam pievienojas apspriestākais pašmāju pārītis – Andris un Liene Kiviči.

Lai arī vairākus mēnešus pavadījuši Norvēģijā un solījuši Latvijā tik drīz vis nerādīties, viņi tomēr ir atpakaļ – turklāt apņēmušies ar savu privāto dzīvi dalīties publiski, realitātes šova skatītājiem detaļās izstāstot visu patiesību par Kiviču ģimenes dzīves aizkulisēm.

Vai Andris un Liene Kiviči Latvijā ieradušies uz palikšanu? Kas īsti notika Norvēģijā un kāpēc pārītis mainīja domas par dzīvi Latvijā? Cik grandiozi ir viņu nākotnes plāni un kā viņi iekārtojuši savu ģimenes ligzdiņu? Kā pēdējo gadu laikā mainījusies Lienes un Andra dzīve, mērķi un vērtības? To visu un vēl vairāk skatītājiem sola atklāt realitātes šovs “Slavenības. Bez filtra.” Andris dalīsies pieredzē, ar kādiem izaicinājumiem slavenais mūziķis sastapās uz laiku iejūtoties mežstrādnieka lomā skarbajā Norvēģijā un kādas dzīves grūtības piedzīvoja aizjūras valstīs.

Viņš atklāti runās par to, kā ģimene, kopā būšana un mazās meitiņas audzināšana, neskatoties uz skauģu runām, dara viņus tikai stiprākus. Netiks slēpts arī tas, kā viņš plāno nodrošināt ģimeni un gaismā celti pavisam nebijuši stāsti un privāti kadri par muzikantu dzīves ēnas pusēm, kā arī mazās meitiņas dzimšanu.

“Latvijā darīsim to, kas mums sanāk vislabāk – filmēsimies, muzicēsim un ierakstīsim jaunas dziesmas. Uz Norvēģiju pirms septiņiem mēnešiem braucām, lai “pārziemotu” pandēmiju. Toreiz likās, ka tā nebeigsies nekad, taču šobrīd Latvijā situācija ir mainījusies – fani nemitīgi interesējas, kad atgriezīsimies un esam saņēmuši jau pirmos piedāvājumus koncertēt. To, vai atgriezīsimies Norvēģijā, rādīs laiks. Ja Latvijā nav ierobežojumi un var normāli darboties un muzicēt, esam gatavi dzīvot un darboties šeit,” nākotnes plānus iezīmē Andris Kivičs, piebilstot, ka patur intrigu par to, vai “Slavenības. Bez filtra” skatītājiem būs iespēja skandalozo pārīti redzēt arī vannā.