Aktieris Jurijs Djakonovs beidzot izved sabiedrībā savu bērnu māti

Aļonas no māla darinātie amuleti rotā gan pašas, gan Jurija tērpu. “Kad no kosmosa atnāk ideja, lipinu dažādas sejas ar acīm, lūpām. Man ir amuletu kolekcija, kurā savējo var izvēlēties atbilstoši noskaņojumam,” skaidro māksliniece. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)