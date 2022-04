Pašmāju kinoindustrijā aizvadīta ražena nedēļa - trīs pirmizrādes divās dienās

Aktuālāka nekā jebkad

Kinoteātrī "Apollo Kino Akropole Rīga" 20. aprīlī notika režisora Armanda Zvirbuļa filmas "Krimināllieta iesācējam" divu pirmo sēriju demonstrēšana.

Krimināldrāma, kas veidota pēc detektīvu meistara Andra Kolberga romāna "Meklējiet sievieti" motīviem, sola spraigus notikumus septiņās sērijās. Rudenī to rādīs Latvijas Televīzija. Armanda Zvirbuļa režisēto stāstu, kura darbība notiek no 1968. līdz 1995. gadam Latvijā, uz ekrāna izdzīvo gan pašmāju iecienītie aktieri un uzlecošās zvaigznes – Mārcis Maņjakovs, Mārtiņš Egliens, Jurijs Djakonovs, Uldis Dumpis, Ģirts Krūmiņš, Diāna Krista Stafecka –, gan aktieri no ārzemēm – Hrants Tokhatjans (Armēnija), Aleksejs Gorbunovs (Ukraina), Valentīns Novopoļskis (Lietuva) un citi.

No seriāla – filma!

21. aprīlī "Apollo Kino Akropole Rīga" pirmizrādi piedzīvoja režisora Jurija Skorobogatova kriminālā komēdija "Uzticības persona".

Kriminālā komēdija, kas veidota no "Go3" izrādītā seriāla ar tādu pat nosaukumu. Tas ir stāsts par naudu, kontiem un neveikliem krāpniekiem. Filma jau skatāma kinoteātros visā Latvijā.

"Šķērsielas" cienīgs sekotājs

21. aprīlī kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvoja režisores Elzas Gaujas dokumentālā filma "Tikmēr Lucavsalā".

Filma redzama kinoteātros un "Tet+" straumēšanas servisā. Tā ir viegli komisks grupas portrets un laikmeta fiksācija, kas stāsta par Rīgas centra zaļo oāzi Lucavsalu.

