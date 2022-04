Princis Viljams, Megana Mārkla un princis Harijs 2018. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press) 233 Foto

Princis Viljams vairs nevar uzticēties Harijam un Meganai, norāda eksperts

Karaļnama eksperts Roberts Džobsons savā jaunajā grāmatā "William at 40: The Making of a Modern Monarch" ("Viljams 40 gadu vecumā: Mūsdienu monarha radīšana") aplūko prinča Harija un Meganas Mārklas sarežģītās attiecības ar pārējo ģimeni, to skaitā ar Saseksas hercoga brāli princi Viljamu.